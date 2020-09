Ultramega okej

Čečkanje po beležnici se lahko pretvori v tipkan zapis.

Vrhunska oprema

Še močnejša kamera

Izboljšano pisalo

Note 20 (ultra) je edina prava izbira za tiste, ki hočejo imeti pametni telefon s pisalom.

Mistične barve

Mastne cene



Samsung note 20 ultra 5G pri nas v prosti prodaji stane okoli 1300 evrov, z dveletno vezavo pa se zna spustiti pod tisočaka, odvisno od operaterja. Zanimivo pa je, da se kljub prihodu novega nota na trg vsaj pri nas še niso znižale cene dosedanjega Samsungovega prvaka S20 ultra 5G (s 128 GB shrambe), za katerega je treba v trgovini še vedno odšteti okoli 1350 evrov. Za boljše razumevanje: na nemškem Amazonu ga dobimo že za tristo evrov manj, poštnina za Slovenijo znaša dobrih šest evrčkov, garancija pa velja po vsej EU. Morda se bo kaj spremenilo prav v času objave tega članka.

Samsung je na začetku avgusta predstavil celo vrsto novih pametnih naprav iz družine galaxy. Od nove pametne ure watch 3 prek brezžičnih slušalk z aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice buds live do zmogljivih tablic S7 in S7+. A kot veleva tradicija, je glavni junak poletja novi veliki pametni telefon iz serije note. Tokrat nosi številko 20, pripravili pa so (spet) dve različici: note 20 in note 20 ultra. In obe sta od prejšnjega tedna na prodaj tudi na sončni strani Alp.Z zgoraj navedenim naslovom prvega albuma legendarne grunge skupine Soundgarden iz Seattla lahko najbolje opišem močnejši model s polnim imenom note 20 ultra 5G: ultramega ok. Kakor je že v navadi pri Samsungu, gre pri notih za večje in še nekoliko nadgrajene variante njegove spomladanske serije S, ki so opremljene še z elektronskim pisalom S pen. Po navadi imajo večjo shrambo, več delovnega pomnilnika, večji zaslon in nadgrajeno kamero oziroma kamere. Toda serija S postaja vedno boljša in pestrejša, saj trenutna S20 ponuja kar tri različice telefona, pa tudi note 20 je prišel v dveh variantah, tako da so razlike v primerjavi z notom čedalje manjše.Oprema je kajpada vrhunska: 6,9-palčni (17,5-centimetrski) amoled zaslon z ločljivostjo 1440 krat 3088 točk in z možnostjo višje hitrosti osveževanja 120 Hz ponuja odlično sliko, na kar smo se pri Samsungu že navadili – njegovi zasloni so preprosto najboljši. Telefon ima še nedavno nepredstavljivih 12 GB delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe, kar je že skoraj na ravni gamerskih prenosnikov, seveda pa ne manjka niti prostor za spominsko kartico sd velikosti do enega terabajta.Procesor (za globalni trg) je isti kot pri S20, in sicer Samsungov exynos 990, eden najhitrejših telefonskih procesorjev na trgu, za dober stereo zvok skrbita dva zvočnika, priložene so tudi žične v-ušesne AKG-jeve slušalke.Razliko od S20 ultra pa že na prvi pogled opazimo pri glavni kameri, ki ima zdaj »le« tri zrkla namesto štirih. Samsungovi inženirji so se odločili izpustiti senzor za globinsko ostrenje, zamenjali pa so tudi telefoto kamero, ki ima zdaj (namesto 48 MP) samo 12 milijonov slikovnih točk, a zato kar petkratno (periskopsko) optično povečavo. Glavna širokokotna kamera z božjastnimi 108 milijoni točk je ostala ista, prav tako ultra širokokotna z 12 MP. V osnovnem načinu tudi glavna kamera dela slike z 12 MP, saj združuje več pisklov v enega, seveda pa imamo možnost fotografiranja z vsemi piksli, le da je pri tem mogoč največ šestkratni digitalni zum. Prednja selfie kamera je (verjetno) identična tisti z lanskega nota 10+, ima 10 milijonov točk in dela lepe avtoportrete.Kakovost fotografij je vrhunska, napredek v primerjavi s S20 ultra pa se takoj opazi pri novi telefoto kameri s petkratnim optičnim zumom. Čeprav ima S20 ultra telefoto kamero z 48 milijoni točk, note 20 ultra pa le 12, so zumirane slike superostre in brez šuma. Dobro se obnese tudi 10-kratni hibridni zum, ki dela popolnoma uporabne posnetke, kar je več, pa postaja vedno bolj motno, saj gre le še za izrezovanje. A tudi pri 20- in 50-kratni povečavi se da razbrati, kaj je na sliki. Še nedavno so tako močne povečave omogočale »tazaresne« kamere, tako močno digitalno zumiranje pa je bilo bolj stvar urejevalnikov fotografij.Tudi video (v vseh formatih) je odličen, Samsungovi premijski telefoni pa ostajajo edini, ki omogočajo snemanje v novi ultravisoki ločljivosti 8K in ki jo lahko zares izkoristimo le na 8K televizijah – Samsungovih, kajpak.Serija note pa je poleg vrhunske strojne opremljenosti znana tudi po uporabi pisala. S pen je zdaj še bolj odziven (pravzaprav se telefon hitreje odziva na dotike in poteze) in omogoča vrsto uporabnih stvari: za začetek je z njim prav zabavno delati ročne zapiske, ki jih programska oprema presenetljivo dobro pretvori v digitalno besedilo. S pisalom lahko delamo skice in risbe, povečujemo drobni tisk, označujemo točno tiste dele besedila, ki jih res hočemo, delamo natančnejše posnetke zaslona, lahko pa ga uporabljamo namesto prsta.Najbolj zabavni pa so »čarovniški« ukazi s pisalom, pri čemer z gibi upravljamo telefon. Samsungova aplikacija notes je še izboljšana in ponuja nove načine vnašanja in kombiniranja zapiskov in posnetkov, zna pa tudi poravnati naše kracarije. Le tedaj, ko uporabljamo pisalo, je telefon bolje držati v roki oziroma ga imeti v ovitku, saj ima tisti del telefona, kjer so kamere, tako visok rob, da se ziblje ves aparat.Oblikovno je note 20 ultra presneto lep izdelek, še posebno v novi mistični bronasti barvi; na voljo sta še mistična bela in črna, kar koli že to je. No, videti je res lepo. Tudi kamere so lepo oblikovane, nekoliko pa moti, da so toliko (2,6 mm) dvignjene od preostalega hrbtnega dela telefona. Pri S20 ultra je bil rob za pol milimetra manjši. Je pa zato samo notovo ohišje malce tanjše. Tudi teža je obvladljiva: dejansko je kljub enaki diagonali zaslona mičkeno krajši in za 14 gramov lažji od S20 ultra, ki tehta že konkretnih 222 g. Je pa zato tudi baterija malce manjša (4500 mAh), a v resnici zdrži malce dlje kot tista v S20 ultra s kapaciteto 5000 mAh.Samsungovi inženirji so notu namreč dali t. i. prilagodljivo gladkost gibanja, kar pomeni, da telefon sam prilagaja hitrost osveževanja zaslona glede na naše početje in zniža frekvenco s 120 na 60 Hz. Hecno pa je, da note 20 ultra pozna le 25-vatno hitro polnjenje, medtem ko se je S20 ultra lahko polnil s 45 W napajalnikom. No v pol ure se bo baterija napolnila za slabo polovico, do konca pa se bo napolnila v manj kot uri in pol.Kaj lahko rečem na koncu? Presneto dober telefon, a tudi cena 1300 evrov je presneto visoka. Po drugi strani pa je note 20 (ultra) za tiste, ki hočejo imeti pametni telefon s pisalom, edina prava izbira.