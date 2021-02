Tudi srednji razred s 5G

Barve se odbijajo na različne račine.

Za zahtevnejše mlade

Prvi telefoni s podporo za mobilno omrežje pete generacije so bili seveda z vrha zmogljivostne in cenovne ponudbe, a s širjenjem omrežja 5G je bilo jasno, da bodo novi standard prenosa podatkov z neprimerno višjimi hitrostmi in krajšimi odzivnimi časi prej ali slej sprejeli tudi telefoni srednjega razreda.Samsung galaxy A42 5G je lep primer: gre za aparat za evro manj kot štiri stotake v prosti prodaji, ki poleg zelo spodobnih zmogljivosti omogoča tudi delovanje v omrežjih nove generacije. Seveda je jasno, da bodo telefoni 5G postajali vedno cenejši in vedno bolj razširjeni.Galaxy A42 5G je zanimivo obarvan telefon, katerega hrbtna stran je razdeljena na štiri dele, ki različno odbijajo svetlobo. Spredaj se bohoti 6,6-palčni amoled zaslon, ki pa ima nižjo ločljivost, kot bi jo človek pričakoval za takšno ceno, in sicer 720 krat 1600 točk.Na hrbtni strani je štirioka kamera, ki jo sestavljajo glavna širokokotna kamera z 48 MP, ultra širokokotna kamera z 8 milijoni točk ter makro in globinska kamera s po 5 megapiksli. Vse skupaj poganja novi srednjerazredni snapdragon 750 5G, ki v navezi s 4 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika poskrbi za gladko delovanje sistema, aplikacij in tudi zahtevnejših igric. Tudi baterija ni od muh: 5000 mAh je brez težav dovolj za dan oziroma dva dneva dela, obvlada pa tudi razmeroma hitro polnjenje, a ker gre za veliko baterijo, je polnilni čas logično malo daljši.Fotografija je na ravni, ki jo pričakujemo od telefona srednjega razreda: ostre, barvite in kontrastne slike v dobri svetlobi, in to z vsemi štirimi kamerami, pri čemer lahko izpostavim odlično kakovost slike, če snemamo v izvirni ločljivosti 48 MP.Kamera sicer deluje v načinu 12 MP, ki je hitrejši, a če se nam ne mudi, je fotografija neprimerno ostrejša, kar se opazi pri povečevanju. Tudi video ni od muh, še posebno v ultra visoki ločljivosti 4K. Selfie kamera odlično opravlja svojo nalogo, dokler je na voljo dovolj svetlobe: v slabših razmerah se slika hitro poslabša.Čitalnik prstnih odtisov je skrit pod zaslonom in se odziva povsem solidno, seveda pa je počasnejši in manj zanesljiv kot klasični čitalniki, ki so včasih krasili hrbtno stran telefona. V nasprotju z novo oh in sploh serijo ima A42 5G prostor za spominsko kartico micro sd, s katero lahko shrambo povečamo za cel terabajt, kar v tem razredu ni nekaj vsakdanjega.Idealen telefon za zahtevnejšo mlajšo populacijo, ki bi nažigala igrice na odličnem zaslonu in zraven naredila tudi kakšno dobro fotografijo in video, pri čemer ji ne bi bilo treba skrbeti, ali bo baterija zdržala do večera.