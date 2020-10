Zaradi tehničnih težav je danes popoldne moten dostop do mobilne banke Klikin in Klikpro, spletnih bank NLB Klik in NLB Proklik ter spletne strani NLB. Stranke prav tako ne morejo dostopati do kontaktnega centra ter ne morejo uporabljati video klica in spletnega klepeta. Težave naj bi bile odpravljene do poznega popoldneva, so sporočili iz banke.



Plačevanje s karticami NLB na terminalih POS in poslovanje na bankomatih medtem potekata nemoteno, so še zapisali v NLB.