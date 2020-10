Test: so boljše celoletne ali zimske gume?

Obutev za cestne terence

Vroče in mokro

Težave na snegu

Razlike v porabi in manjša obraba

4 mm mora najmanj biti globina profila.

Prestavljanje pnevmatik



Voznikom, ki uporabljajo celoletne pnevmatike, AMZS svetuje, naj jih vsako leto prestavijo s prednjih koles na zadnji in obratno. Na pogonski osi se hitreje obrabijo kot na drugi osi, vsakoletna menjava pa izenači obrabo.

Pri AMZS so test celoletnih pnevmatik po navadi objavljali pred poletjem, letos pa so ga zaradi epidemije koronavirusa prestavili na poznopoletni oziroma zgodnjejesenski čas. Kar pa ni nič strašnega, saj so namenjene uporabi vse leto. A tudi letošnji test celoletnih pnevmatik dimenzije 235/55 R 17 je pokazal, da je o nakupu vendarle dobro razmisliti, saj so le kompromisna rešitev.Na snegu niso tako dobre kot zimske, na vročem asfaltu pa ne tako dobre kot letne. Toda z zakonskega vidika veljajo za zimske, kar pomeni, da morajo izpolnjevati precej stroga merila: za pridobitev simbola za zimsko pnevmatiko mora celoletna pnevmatika prestati enake teste zavorne poti in oprijema na sneženi podlagi kot zimska. AMZS in partnerski klubi, ki opravljajo teste, celoletne pnevmatike preizkušajo enako kot zimske: pozimi na sneženih in ledenih površinah, poleti pa pri temperaturah ozračja prek 30 stopinj Celzija in temperaturah asfalta čez 50 stopinj.Na tokratnem testu so se lotili sedmih celoletnih pnevmatik dimenzije 235/55 R 17, ki so jih nataknili na platišča forda kuge; prav cestni terenci pogosto uporabljajo pnevmatike takšne dimenzije: precej široke in nizkopresečne. Takšne dimenzije najdemo tudi na kombiniranih vozilih za osebni prevoz, enoprostorcih pa tudi na prestižnejših limuzinah.Na suhi cesti sta dve pnevmatiki le za las zgrešili oceno dobro; Bridgestonova in Michelinova sta zaradi manjših slabosti pri voznih lastnostih oziroma vodljivosti dobili oceni zadovoljivo oziroma priporočljivo. Preostalih pet pnevmatik na suhi cesti oziroma na vročem asfaltu ni navdušilo.Na mokri cesti je le Bridgestonova dobila oceno dobro in štiri zvezdice, preostalih šest pa priporočljivo oziroma tri zvezdice. Bridgestonova pnevmatika je pokazala nekaj slabosti le pri prečnem oziroma bočnem splavanju, sicer pa se odlikuje s kratko zavorno razdaljo in dobro voljivostjo na mokrem.Na zasneženi cesti nobena od testiranih celoletnih pnevmatik ni enakovredna dobri zimski gumi. Najboljša je bila na ravni najslabše zimske pnevmatike enake dimenzije tako pri vodljivosti kot pri oprijemu pri speljevanju ali zaviranju na snegu. Pri vodljivosti je šlo najbolje Continentalovi in Uniroyalovi pnevmatiki, Nokianova se je bolje odrezala pri zaviranju in speljevanju; le te tri so dobile oceno zadovoljivo na snegu. Najslabše sta se odrezali zmagovalka mokre ceste Bridgeston in Vredestein: zaradi slabe uravnoteženosti hitro pride do prekrmarjenja. Obe sta na snegu dobili oceno slabo oziroma ni priporočljivo; takšna je bila na koncu tudi njuna skupna ocena.Pri porabi goriva so ugotovili dokaj velike razlike: večje, kot jih običajno zabeležijo na testu letnih ali zimskih pnevmatik. Med najboljšo pnevmatiko (Continental) in najslabšo (Vredestein) je približno pol litra goriva razlike pri porabi na 100 kilometrov.Obraba celoletnih pnevmatik je manjša od obrabe letnih. Z Michelinovo lahko uporabnik prevozi več kot 60.000 kilometrov, najslabše pa se je odrezala Bridgestonova z 41.800 kilometri.Letošnji test je spet pokazal, da so celoletne pnevmatike le kompromis, saj na vročem asfaltu ne dosegajo lastnosti letnih, na snegu pa ne lastnosti zimskih.