Telefon s kamero pod zaslonom

Telefone s kamero pod zaslonom razvijajo tudi pri Samsungu in Oppu.

Minili so časi, ko je Kitajska veljala le za deželo poceni delovne sile, kjer je štela le proizvodnja, ne pa tudi razvoj. Zadnja leta je uradno še vedno komunistična država postala tehnološka velesila, ki razvija čedalje bolj napredne in kakovostne izdelke. Pametni telefoni kitajskih proizvajalcev so v samem vrhu, pri čemer vsi že dobro poznamo Huawei, malo manj pa Xiaomi, katerega telefon mi 10 ultra se je pred nedavnim prebil na čelo fotografske lestvice znanega portala DxOMark.Že lani je Xiaomi pokazal prototip pametnega telefona s prednjo kamero pod zaslonom, s čimer se bo poslovil tisti za marsikoga moteči zavihek oziroma kapljica ali luknjica na zgornjem robu zaslona. Zdaj pa so se pojavile skice, ki temeljijo na aktualni premijski seriji mi 10 in s katerimi xiaomijevci laični javnosti predstavljajo, kako naj bi delovala kamera pod zaslonom. Kadar bo uporabnik hotel narediti selfie, bo delček zaslona nad lečo kamere postal prozoren, po uporabi pa se bo vrnil v običajno stanje. Težava je v tem, da imajo sodobni zasloni zelo visoko gostoto pikslov, zaradi česar bi na slikovni senzor padlo veliko manj svetlobe kot sicer.Čeprav še ni znano, kdaj naj bi se prvi pametni telefon s selfie kamero pod zaslonom pojavil na trgu, pa bo tekma za prvo mesto zagotovo zanimiva. Xiaomi je konec aprila dobil patent za dve postavitvi tovrstne kamere, nekaj podobnega pa razvijajo tudi pri južnokorejskem Samsungu in kitajskem Oppu. Prav tako se še ne govori o ceni, a če sklepamo po dosedanji Xiaomijevi cenovni politiki, bo vsaj njegov telefon vrhunsko opremljen, stal pa bo manj od konkurence.