Huawei matebook X v simpatični zelenkasti barvi FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Odličen zaslon

Tanek in lahek

Izskočna kamera ima malce neroden zorni kot.

Huawei se je letos konkretno lotil trga prenosnikov. Poleg prestižnega matebooka X pro je ponudil tudi kompaktnega lepotca matebook 13 in cenovno sprejemljivejša matebooka D14 in D15. Zdaj pa je v naše loge pripotoval še novi matebook X, ki bi ga lahko uvrstili med matebook 13 in matebook X pro, skratka, gre za supertanek in superlahek prenosnik z impresivnimi specifikacijami.Temu primerna je tudi cena, ki se giblje okoli 1500 evrov za model s štirijedrnim Intelovim core procesorjem i5 desete generacije, 16 GB rama in 512 gigabajti hitrega SSD-diska.Zaslon z diagonalo 33 cm (13 palcev) in ločljivostjo 3000 krat 2000 točk je občutljiv za dotik, kar je še sploh priročno pri delu z raznimi predstavitvami. Sledilna ploščica je velika in deluje brezhibno, prav tako je hiter čitalnik prstnih odtisov, s katerim prižgemo in hkrati odklenemo računalnik. Kamera je skrita v potopni tipki na zgornjem delu tipkovnice, kar je zelo dobrodošlo za vse tiste, ki se bojijo, da bi jih videlo kakšno nepooblaščeno oko.Ima pa malce neroden zorni kot, ki bo poudaril naš podbradek. Matebook X se je odlično izkazal pri vsakodnevni pisarniški rabi, na njem pa lahko odigramo tudi kakšno starejšo igro (ki ima vseeno dobro grafiko). Zaslon ima krasne barve in zelo tanke robove, pa tudi spletna kamera z ločljivostjo 720p se je dobro obnesla pri videokonferencah, ki so tako aktualne v teh koronačasih.Prenosnik na najdebelejšem delu meri le 13,6 mm, tehta pa okoli enega kilograma. A kompaktnost ima tudi svoje slabosti: ker je tako tanek, ima le dva priključka usb c, od katerih je eden namenjen za polnjenje, zraven pa je še izhod za slušalke. Še dobro, da naj bi bila v prosti prodaji (testni primerek je ni imel) v škatli priložena tudi razširitvena postajica matedock 2, ki ponuja klasično vtičnico usb, priključek usb c ter izhoda hdmi in vga za video (uporabna pa je tudi s Huaweijevimi pametnimi telefoni z vtičnico usb c).In čeprav je tako tanek, baterija s kapaciteto 42 Wh pa zagotavlja do osem ur dela (če ne pretiravamo, seveda). Sama konstrukcija je zelo močna za tako tanek prenosnik, zlitina magnezija in aluminija pa je zelo prijetna na otip. Tipkovnica je precej dobra in osvetljena od spodaj, štirje zvočniki pa poskrbijo za precej dober zvok. Fino pa je, da pri Microsoftovih windowsih ni takšnih omejitev kot pri Googlovem androidu, tako da je matebook X popolnoma funkcionalen.