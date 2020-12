Stikalo za novo tisočletje

Montaža je mogoča v že obstoječe električne doze.

Luxy: stikalo in lučka

Barvno nemotečo svetlobo si izberemo glede na razpoloženje.

Nov koncept

Pametno stikalo Luxy v elementu

Povezava s telefonom

Luxy je izdelek slovenskega podjetja GOAP.

Enostavna montaža

Trg naprav za pametni dom dosega izjemno rast

16 milijonov barvnih odtenkov ponuja lučka v stikalu Luxy.

Zadnje čase se veliko govori o pametnem domu, s čimer označujemo hiše in stanovanja, v katerih je mogoče na daljavo kadar koli in od koder koli upravljati domače električne naprave, pa naj gre za luči, ogrevanje, klimatske naprave, televizorje, hifije ali nadzorne kamere, in to kar prek pametnega telefona (ali katere druge pametne naprave). Solkansko visokotehnološko podjetje GOAP velja za svetovnega inovatorja pri razvoju pametnih naprav, ki se pod blagovno znamko Qubino prodajajo po 65 svetovnih trgih.Razvoj in proizvodnja tečeta v EU, naprave za avtomatizacijo pa izdelujejo že od leta 1990; v zadnjih dveh desetletjih so sodelovali tudi pri avtomatizaciji nekaterih največjih potniških ladij na svetu.Pri GOAP zdaj predstavljajo najnovejšo inovacijo, pametno stikalo Luxy, ki združuje več funkcij: omogoča vklop in izklop luči, hkrati pa oddaja prijetno svetlobo, in to v kar 16 milijonih odtenkov. Z inovacijo, ki je v celoti izdelana v Sloveniji (okvirček izdelujejo v družbi TEM Čatež), želijo Solkanci izboljšati obstoječo ponudbo na trgu in narediti pomemben tehnološki napredek.»Pri analizi trga stikal za luči smo ugotovili, da se osnovna funkcija stikala ni spremenila že od njegovega izuma leta 1884, torej že 136 let. Samo pomislite, kakšen tehnološki napredek se je v zadnjem stoletju in pol zgodil na drugih področjih, na primer v avtomobilski, telekomunikacijski in računalniški tehnologiji,« pravi direktor podjetja GOAPStikala so se doslej spreminjala le po dizajnu, obliki in uporabi materialov, pri funkcionalnosti pa ni bilo bistvenega napredka, saj še vedno omogočajo le vklop in izklop luči oziroma povezane naprave. »Luxy predstavlja tehnološki napredek pri preoblikovanju klasičnega koncepta stikal, saj gre za prvo pametno stikalo na svetu, ki v eni napravi združuje več funkcij, ki so na trgu običajno na voljo v posameznih produktih, in hkrati prijetno osvetljuje prostor,« poudarja Kralj.Pametno stikalo Luxy je mogoče uporabljati kot dekorativno ali ambientalno lučko z možnostjo nastavitve barve in nivoja osvetlitve stikala ter kot običajno stikalo, ki poleg luči upravlja tudi druge naprave, kot so IR-panel, stropni ventilator, bojler. Lahko se uporablja kot stikalo in kot lučka, saj okolico obarva v 16 milijonih različnih barvnih odtenkov.Lahko se uporablja kot samostojna naprava, ki jo upravljamo z dotikom ene izmed petih točk na stikalu. Tudi to predstavlja napredek na področju tehnologije stikal, ki jih običajno upravljamo le s pritiskom na fizične gumbe. Če ga povežemo v sistem pametnega doma, postane pametna naprava, saj je vse funkcije mogoče upravljati prek pametnega telefona ali tablice, stikalo pa je kompatibilno z napravami, ki podpirajo protokol brezžične komunikacijske tehnologije Z-wave.Omogoča nastavitev urnikov za samodejni vklop/izklop ali samodejno sprožitev s pomočjo pametnih senzorjev. Luxy lahko tako služi tudi kot vizualni opozorilnik (alarm), denimo v primeru zaznave gibanja, požara ali poplave, lahko pa ga uporabljamo kot vizualni hišni zvonec.Ena izmed prednosti stikala Luxy je preprostost. Kdor ima pomisleke do naprednih tehnologij, ga lahko namesti kot popolnoma običajno napravo, brez kakršne koli povezave z drugimi pametnimi napravami. Zanj ni potrebna pametna inštalacija, montaža pa je mogoča brez sprememb v obstoječih električnih inštalacijah. Poleg tega se odlikuje z energetsko učinkovitostjo, saj porabi dvajsetkrat manj energije kot običajne svetilke.»Stremimo k temu, da vsak nov produkt pomeni novost ali izboljšavo, ki je na trgu še ni mogoče najti. Hkrati ne delamo kompromisov pri kakovosti in zagotavljamo popolno sledljivost proizvodnega procesa za vsako napravo posebej, znani pa smo tudi po izjemni podpori uporabnikom, pojasnjuje Leon Kralj. GOAP ima vzpostavljeno prodajno mrežo na več kot 65 trgih po vsem svetu, vendar je konkurenca na trgu pametnih domov huda, zato se trudijo nenehno razvijati inovativne in tehnološko dovršene izdelke, ki so prijazni do uporabnikov.»K temu stremimo z vsemi svojimi inovacijami, ki so rezultat dela naše lastne razvojne ekipe. In vse to Luxy, stikalo prihodnosti, ki po več kot stoletju spreminja funkcijo stikal, zagotovo je,« sklene Kralj.