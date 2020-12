Športna eleganca

10

Tole urico sem v test dobil že pred časom, a je še kako zanimiva, sploh v teh prazničnih dneh. Huawei watch fit je namenjena predvsem tanjšim zapestjem, saj je elegantno ozka, seveda z zaobljenimi robovi. Tudi »številčnice«, če jim še lahko tako rečemo, saj gre že za male »domače zaslone«, so bolj barvite in slikovite, ponudba pa je vedno bolj pestra.Čeprav je urica manjša od klasične watch GT 2 pro, ne pomeni, da je manj športna. Poleg 96 različnih vadb ponuja 12 animiranih treningov s 44 demonstracijami vaj, se pravi virtualnega osebnega trenerja, nekaj, česar pro model nima. Ura med izbrano vadbo spremlja naš srčni utrip, premike, pot in čas, iz česar izračuna, kako intenzivna je naša vadba, koliko kalorij smo porabili, kakšen je bil naš tempo itd. Izmeriti zna tudi nasičenost krvi s kisikom ter spremlja naše spanje in raven stresa.Še en namig, da je namenjena ženskam, je tudi možnost spremljanja menstrualnih ciklov in izračunavanja plodnih dni. Seveda je vodoodporna, in sicer ustreza standardu 5 ATM, kar pomeni, da gremo z njo brez skrbi plavat, ne pa se tudi potapljat. Na voljo je za 119 evrov v grafitno črni, sakura rožnati ali barvi zelene mete z ustrezajočimi silikonskimi paščki.