Silna moč in hude kamere

Poleg pametnih telefonov smo lahko videli še Huaweijeve prve čezušesne brezžične slušalke freebuds studio, pametno uro porsche design watch GT 2, napovedali pa so tudi globalno prodajo pametnih očal huawei X gentle monster eyewear II in brezžičnega zvočnika sound wireless hi-fi.

Premijske cene

Druga polovica leta je vedno zanimiva. Najprej Samsung predstavi novo serijo fabletov note, zgodaj jeseni (letos izjemoma oktobra) nastopi Apple s svojim iphonom, nato pa (letos tudi z zamudo) pride še Huawei s svojo elegantno serijo mate. Korona je letos malce spremenila načrte oziroma datume velikih predstavitev, ni pa ustavila izida novih pametnih telefonov. In kaj ima Huawei za pokazati po odličnem notu 20 in nadmočnem iphonu 12? Oh, marsikaj.Huawei je v novo serijo mate 40 zapakiral novi hišni procesor kirin 9000 (9000E v modelu mate 40, 9000 v modelih mate 40 pro in 40 pro+), ki je, kot kažejo doslej objavljeni uradni testi, trenutno najhitrejši procesor za androidne telefone. Novi kirin 9000 je izdelan v 5-nanometrski tehnologiji (tako kot Applov A14 bionic), kar mu omogoča večje hitrosti pri manjši porabi energije. Centralno procesorsko enoto (CPU) tvori osem jeder, grafično (GPU) pa kar 24 (22 v primeru 9000E). Potem je tu nadgrajena trojedrna nevralna procesorska enota (NPU), ki skrbi za delovanje umetne inteligence in strojno učenje, v čip pa so zatlačili še najhitrejši možni 5G-modem, da bo prenos podatkov v mobilnem omrežju pete generacije potekal čim hitreje.Nabor kamer pri seriji mate 40 nekoliko spominja na tistega pri seriji P40: vsi trije modeli imajo glavno širokokotno kamero s 50 milijoni točk in ultra širokokotno kamero (specifikacije se malce razlikujejo med njimi) ter novi laserski senzor za ostrenje. Kar se tiče telefoto kamer, gredo stvari takole od modela mate 40 prek mate 40 pro do mate 40 pro+: kamera s trikratno optično povečavo, kamera s petkratno ter dve telefoto kameri s trikratno in desetkratno optično povezavo pri najdražjem modelu.Huaweijevi inženirji so v sodelovanju s slovito nemško Leico izboljšali programski del kamere, ki z zelo podobno optiko in senzorji dela še boljše fotografije od serije P40. Fotografski portal DxOMark je mate 40 pro uvrstil na vrh svoje lestvice najboljših pametnih telefonov, pri čemer je prehitel xiaomi mi 10 ultra in huawei P40 pro. Kaj več o tem bom lahko povedal, ko pride testni primerek, a brez dvoma je fotografija vrhunska.Mate 40 ima odličen 6,5-palčni oled zaslon, 40 pro in 40 pro+ pa 6,76-palčnega. Vsi trije obvladajo 90-herčno osveževanje zaslona, kar je sicer manj kot pri Samsungu, kjer prisegajo na 120 Hz, a kakor je na virtualnem dogodku poudaril Huaweijev šef za izdelke za končne uporabnike, so izbrali kompromisno rešitev med hitrostjo osveževanja slike ter porabo baterije.In če smo že pri bateriji: mate 40 pro in 40 pro+ poznata super hitro polnjenje s kar 66-vatnim napajalnikom in 50-vatno brezžično polnjenje. To pomeni, da se baterija 4400 mAh do konca napolni v tri četrt ure, v pol ure pa se napolni do 87 odstotkov. In seveda brez težav zdrži ves dan. Edina slabost je odsotnost Googlovih storitev in aplikacij.Telefon se da upravljati s kretnjami, kar zna priti prav, ko imaš umazane roke, odzove pa se tudi na pogled. Mate 40 in 40 pro sta na voljo v črni, beli in mistični ter v dveh verzijah veganskega usnja, mate 40 pro+ pa ima hrbtno stran iz keramike v beli in črni barvi.Za mate 40 s kombinacijo pomnilnika 8 GB in 128 GB je treba odšteti 899 evrov, za mate 40 pro (8/256 GB) 1199 evrov in za mate 40 pro+ (12/256 GB) 1399 evrov. Za petičneže je na prodaj tudi porsche design mate 40 RS za divjih 2295 evrov.