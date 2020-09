Se je tiktok rešil prepovedi?

Ameriško-kitajska družba

Kaj sploh je tiktok?

Tiktok je aplikacija za deljenje kratkih videov, dolgih od 15 sekund do ene minute. Večinoma gre za hecne posnetke, na katerih uporabniki prepevajo na plejbek, plešejo ali počnejo bolj ali manj trapaste stvari, je pa tudi medij za izražanje političnih mnenj, še posebno v času pred ameriškimi predsedniškimi volitvami, ki bodo 3. novembra.

Vprašanje nacionalne varnosti

100

milijonov Američanov ga uporablja.

Ameriški predsednikje odobril namero o sodelovanju med kitajsko družbo ByteDance, lastnico tiktoka, ter ameriškima družbama Oracle in Walmart, s katero bo nastalo novo podjetje TikTok Global s sedežem v ZDA.Priljubljena videoaplikacija se je tako (vsaj začasno) izognila prepovedi delovanja v ZDA. Seveda pa Trump ne bi bil Trump, če ne bi kmalu po lastni odobritvi dodal, da dogovora ne bo podprl, če Oracle in Walmart ne bosta imela »popolnega nadzora«.V TikTok Globalu bo informacijsko-tehnološki gigant Oracle imel 12,5-odstotni delež, trgovski velikan Walmart pa 7,5-odstotnega; v petčlanskem upravnem odboru naj bi bili štirje Američani.Posel, ki ga ocenjujejo na 50 milijard dolarjev (42,4 milijarde evrov), naj bi sklenili v »manj kot 12 mesecih«, nova družba bo kotirala na newyorški borzi, partnerstvo pa naj bi v ZDA odprlo 25.000 novih delovnih mest. TikTok Global bo tako v resnici v večinski ameriški lasti, saj imajo ameriški vlagatelji že zdaj 41-odstotni delež v družbi ByteDance.Tiktok se je, podobno kot še nekatera kitajska podjetja in aplikacije, znašel v nemilosti ZDA, češ da pomeni grožnjo ameriški nacionalni varnosti. ZDA se bojijo, da bi Kitajska lahko zbirala podatke o uporabnikih tiktoka, sledila zveznim uslužbencem in pogodbenikom, podatke izkoriščala za izsiljevanje in korporativno vohunila. ByteDance je vse to odločno zavračal in zatrjeval, da podatkov ne bi izročil vladi, tudi če bi to izrecno zahtevala. Oracle naj bi zdaj skrbel za varnost podatkov, ki bodo na njegovih strežnikih.A posel še ni dokončno sklenjen. Namero o sodelovanju mora odobriti tudi kitajska vlada, potem pa je tu še večno nepredvidljivi Trumpo. Ameriško ministrstvo za trgovino je prepoved delovanja tiktoka v ZDA tako le preložilo do naslednje nedelje.