Samsungove telefonske novosti

Družino S21 dopolnjujejo nove slušalke galaxy buds pro, zraven pa spada še ura galaxy watch 3.

Galaktična dvojčka

Nova družina samsung galaxy S21 FOTOGRAFIJE: Samsung

10x

optično povečavo obvlada S21 ultra.

Galaxy S21 ultra

Kaj pa cene? Čeprav so cene novih galaxyjev nižje kot pri lanski seriji S20, vseeno ne gre za poceni telefone: S21 stane 849 evrov, S21+ 1049 evrov, S21 ultra pa 1249 evrov.

Leto je naokoli in Samsung je kot prvi iz velike trojice predstavil telefonske novosti za 2021., in sicer serijo galaxy S21. Na virtualnem veledogodku, ki so ga prenašali prek platforme youtube, vodil pa ga je, predsednik in vodja oddelka za poslovne mobilne komunikacije pri Samsungu, smo lahko videli modele galaxy S21, S21+ in S21 ultra, spoznali pa smo tudi nove v-ušesne slušalke galaxy buds pro z izboljšanim sistemom aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice ter dvosistemskimi zvočniki.Velik poudarek je bil na novih funkcijah kamere ter obdelovanju slike in videa, še izboljšani povezljivosti z drugimi pametnimi napravami, omenjali pa so tudi okoljsko ozaveščenost in trajnost. Če sem malo zloben, je ta ekološkost povezana z nižanjem stroškov: novi telefoni se bodo prodajali v manjši kartonasti embalaži (manj papirja in barve za potisk), poleg tega pa zraven ne bodo priloženi ne napajalnik ne slušalke, le kabel. No, priznati je treba, da si Samsung ni prvi izmislil tovrstnega eko pakiranja – lani je to storil že Apple.Za začetek si poglejmo telefona galaxy S21 in S21+, ki sta si v sedanji generaciji še bolj podobna. V obeh tiktaka novi Samsungov osemjedrni procesor exynos 2100 (za kitajski in ameriški trg je vgrajen Qualcomm snapdragon 888), telefona pa imata v osnovni različici 8 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe. A pozor: nobeden izmed modelov S21 nima prostora za spominsko kartico. Škoda, ker ga je lanska generacija še imela.Kamersko na prvi pogled nista napredovala, saj imata oba nabor istih kamer, in to takšnih, kot sta jih imela že lanska S20 in S20+. Gre za glavno širokokotno (26 mm) kamero z 12 milijoni točk, ultra širokokotno (13 mm) kamero s prav tako 12 MP in telefoto (29 mm) kamero z 48 milijoni točk in s trikratnim hibridnim zoomom (dejanska optična povečava je le 1,1-kratna, toliko, da si formalno zasluži naziv telefoto). Galaxy S21+ je v primerjavi z lanskim S20+ izgubil globinski senzor.A kljub temu gre za odlične vsestranske kamere, ki se izkažejo v vseh svetlobnih razmerah, le pri približevanju slike ni dobro pretiravati. So pa kamere dodobra programsko nadgradili, tako da naj bi delale ostrejše zoomirane fotografije in boljše globinske posnetke, fotografijo pa je mogoče zajeti tudi med snemanjem videa do ultra visoke ločljivosti 8K. Selfie kamera je ostala ista in ima 10 MP ter avtofokus.Zaslon ostaja izvrstni dynamic amoled s 120-herčnim osveževanjem slike, zaščiten z najmočnejšim gorilla steklom doslej, pri čemer ima S21 6,2-palčni zaslon, S21+ pa 6,7-palčnega. Poskrbljeno je za celodnevno uporabnost z močno baterijo in hitrim polnjenjem, naložen je uporabniški vmesnik one UI 3.1, ki temelji na androidu 11, pohvaliti pa je treba dober dizajn, še posebno v okolici glavne trooke kamere.Ta si tokrat res zasluži naziv ultra, saj je telefon v primerjavi z lanskim fotografsko močno napredoval. S21 ultra ima kar 10-kratni optični zoom (24 mm in 10 MP), ultra širokokotna kamera (13 mm, 12 MP) je pridobila avtofokus, selfie kamera pa ima 40 MP. Glavna kamera ima še vedno 108 milijonov slikovnih točk, pri čemer iz devetih pikslov naredi enega, a tega toliko bolj osvetljenega.Na predstavitvi so pokazali tudi napredne foto- in videofunkcije, med katerimi lahko omenim vsaj režiserjev in vlogerjev pogled, pri urejanju fotografij pa je mogoče s slike naknadno odstraniti osebo, ki je tam ne bi smelo biti. Tukaj moram dodati, da je to obvladala že Huaweijeva serija P40, medtem ko se je njihov paradni konj P40 pro+ že lani kitil z 10-kratnim zumom. Zaslon je 6,8-palčni, pomnilnika je 12 ali 16 GB, shrambe od 128 do 512 GB, baterija pa ima kapaciteto zajetnih 5000 mAh.