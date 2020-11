Samsungov preklopnik v drugo

Samsung galaxy Z fold 2 5G je kot nalašč za prebiranje Novic. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Nadgrajena zaslona

120

Hz je nova hitrost osveževanja glavnega zaslona.

Peterica kamer

Samsung galaxy Z fold 2 je odličen, a zelo drag telefon.

Odlične slike

Fotosekcija je odlična: tudi selfieje lahko zajemamo z glavnim trojčkom kamer.

Visoke zmogljivosti

Procesor je odličen, programska oprema omogoča pravo večopravilnost.

Praktičnost

Zaslona sta večja; notranji ima tudi višjo frekvenco osveževanja.

Samsung vztraja pri preklopnih telefonih, ki bodo odslej združeni v seriji galaxy Z. Novi Z fold 2 5G se je tako pridružil galaxyju Z flip in pomeni nadgradnjo prvega folda, ki ga je južnokorejski velikan predstavil februarja lani, na trg pa zaradi zapletov z zaslonom poslal šele septembra.Kakor koli že, Z serija je tu in z njo bo Samsung navduševal najbolj petične kupce, ki hočejo imeti res najnaprednejši pametni telefon, ki je korak naprej pred drugimi. Ali pa malo izstopati.Samsungovi inženirji so se iz težav prvega folda marsikaj naučili in tako ima novi Z fold 2 močno izboljšan preklopni mehanizem. Nobenih čudnih zvokov, enostavno in hkrati čvrsto odpiranje in zapiranje, pri čemer se lahko igramo in telefon puščamo odprt v različnih položajih. Viden napredek je tudi pri zaslonih.Glavni prepogljivi zaslon je zrasel za centimeter (s 7,3 na 7,6 palca, saj veste, zaslone standardno merijo v palcih), tista črta na pregibu je precej manj vidna kot pri prvem foldu, najboljše pa je dejstvo, da se amoled zaslon zdaj (po želji) osvežuje dvakrat hitreje, in sicer s 120 Hz. To poskrbi za še večjo gladkost premikanja, kar bo še posebno vidno pri igrah in tudi pri vsakdanjih opravilih. Tudi slikovnih točk je nekaj več, in sicer 2208 krat 1768. Veliko bolj je zrasel sprednji zaslon, in to s 4,6 na 6,23 palca oziroma za dobre štiri centimetre, pik pa ima 2260 krat 816.Nabor kamer je ostal podoben predhodniku, le da imata glavna širokokotna in ultra širokokotna kamera nekoliko večja senzorja in da imajo vse tri kamere (še telefoto z dvakratno optično povečavo) po 12 milijonov slikovnih točk. Selfie kameri sta dve – ena na sprednjem delu, druga na notranjem – in obe sta že preverjeni iz prejšnjih serij.Kaj, ni 108 MP glavne kamere in telefoto zrkla s petkratnim optičnim zumom kot pri notu 20 ultra? Niti dvojne selfie kamere? Ne, sicer bi bila cena Z folda 2 še precej višja od dveh tisočakov, kolikor hočejo zanj v prosti prodaji. A to je v resnici edini kompromis, če mu lahko tako rečemo, ki ga je Samsung sprejel pri razvoju folda.Fotografije so kljub temu odlične, ostrina je vrhunska, šumov skoraj nič, samodejno ostrenje hitro, tudi programsko »ravnanje« popačene slike pri ultra širokokotni kameri je sijajno. V bistvu so kamere nekako na ravni lanskega S10+, ki je še vedno eden (naj)boljših fotofonov na trgu. Nočne fotografije? Ni problema. Video je prav tako odličen, pri čemer lahko z glavno in telefoto kamero snemamo v ultra visoki ločljivoti 4K s 60 sličicami na sekundo, z ultra širokokotno pa samo s 30 fps. Snemanje in reprodukcija zvoka sta prav tako na visoki ravni. Pri digitalnem zumiranju niso pretiravali, saj je le 10-kraten.Največja novost pa je možnost snemanja selfiejev z glavnim trojčkom kamer (sebe preprosto vidimo na zunanjem zaslonu), ki ponujajo višjo kakovost kot osnovni selfie kameri, da niti ne omenjamo vseh možnosti igračkanja s kamerami in nastavitvami.Da vse deluje ultra gladko, skrbi trenutno (še) najhitrejši procesor za androidne telefone, Qualcommov snapdragon 865+, ki obvlada tudi 5G tehnologijo, tako da bodo lahko lastniki Z folda 2 izkoristili tudi visoke hitrosti mobilnega prenosa podatkov (v Telekomovem omrežju, kajpak). Delovnega pomnilnika je zajetnih 12 GB, shrambe pa 256 GB, kar bi moralo zadostovati, saj prostora za spominsko kartico sd ni.Baterija brez težav zdrži ves dan, tudi če imamo vklopljeno 120-herčno osveževanje zaslona, le polni se malo počasneje kot pri drugih novih samsungih. Kar se tiče oblikovanja, je telefon res lep izdelek, še posebno v novi mistično bronasti barvi. Tudi izdelava je vrhunska, saj človek nikoli nima občutka, da bi lahko ponesreči kaj naredil zaslonu oziroma preklopnemu mehanizmu.Z razprtim velikim zaslonom je Z fold 2 prava tablica s silnim procesorjem. Programska oprema poskrbi za to, da lahko veliki zaslon tudi praktično uporabljamo, saj omogoča, da ga razdelimo na tri enote, se pravi, da hkrati poganjamo tri aplikacije. Dobro, ni kaj.Na splošno je novi fold zelo uporaben telefon, res pa je, da je težji od drugih premijskih telefonov, kar se še kako čuti, če ga nosimo v žepu. In po žepu nas bo udarila tudi njegova cena, saj dva jurja res nista malo.