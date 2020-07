Previdno pri nakupu sadja, to so pretresljive ugotovitve inšpektorjev

Največ nepravilnosti pri češnjah in marelicah

Količina trajno zaseženega sadja v kilogramih. FOTO: UVHVVR

Seznam kršiteljev. FOTO: UVHVVR

Inšpektorji za hrano so od 13. maja do 14. julija 2020 z namenom ugotavljanja sledljivosti in ustrezne označenosti sadja in zelenjave ter z namenom ugotavljanja primerov zavajanja potrošnikov, posebno glede navajanja porekla, izvajali poseben nadzor na slovenskih stojnicah in tržnicah. Poleg pravilnega označevanja so preverjali tudi izpolnjevanje splošnih higienskih pogojev na mestu prodaje.Kot je razvidno iz poročila, ki so ga pripravili pri inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bilo v okviru akcije do 14. 7. 2020 izvedenih 292 pregledov. Pregledali so 235 različnih zavezancev.Največ neskladnosti je bilo ugotovljenih pri splošni označenosti (22 odstotkov), sledijo nepravilno navajanje porekla (14 odstotkov), neustrezno zagotavljanje sledljivosti (10 odstotkov). Pri sledljivostije bilo neskladje ugotovljeno pri 5 odstotkih pregledanega paradižnika, 10 odstotkih češenj, 11 odstotkih marelic, 13 odstotkih špargljev ter 14 odstotkih jagod.Pri pravilni označenosti (razen porekla) je bila neskladnost ugotovljena pri 15 odstotkih pregledanih jagod in paradižnika, 18 odstotkih marelic, 19 odstotkih češenj in 23 odstotkih špargljev. Pri pravilnem navajanju poreklani bilo ugotovljene neskladnosti pri paradižniku, je pa bila ugotovljena neskladnost pri 11 odstotkih pregledanih marelic, 13 odstotkih češenj, 15 odstotkih jagod in 23 odstotkih pregledanih špargljev.Inšpektorji so za ugotovljene nepravilnosti izrekali upravno inšpekcijske ukrepe – teh je bilo 54. Za ugotovljene kršitve so uvedli skupaj 56 prekrškovnih postopkov.Skupaj je bilo zaseženih in uničenih 420,8 kilograma sadja in zelenjave. Največ je bilo zaseženih češenj in marelic.Inšpektorji so objavili tudi seznam kršiteljev.