Preverite, če ste kupili napihnjeno pašteto

Podjetje Podravka je na podlagi reklamacije iz prodaje odpoklicalo izdelek Pašteta kokošja 30g zaradi možne tehnološke napake, so sporočili iz podjetja.



Serijska oznaka izdelka je 38500473, rok uporabe pa 17. avgust 2023. Podjetje kupce prosi, da teh izdelkov ne uporabijo. Med večino ustreznimi paštetami se lahko pojavljajo tudi napihnjene neustrezne paštete, ki so neprimerne za uživanje, so sporočili iz podjetja Podravka.



Kupci lahko izdelke vrnejo v trgovino, če imajo ustrezen račun, sicer naj se z zahtevki obrnejo na podjetje Podravka oz. njihov elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , so še zapisali.