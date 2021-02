Pretakanje glasbe

Predlogi temeljijo na naših preferencah in iskanjih.

Minili so časi, ko smo hodili naokoli z walkmani in poslušali glasbo s kaset. Prenosni predvajalniki cedejev se nikoli niso zares prijeli, saj so bili že zaradi oblike ploščka štorasti, poleg tega je tudi najboljše modele mučilo preskakovanje laserja zaradi vibracij med hojo, da o teku niti ne govorimo.Potem se je leta 2001 zgodil Applov ipod in s trgovino itunes sprožil revolucijo v poslušanju in kupovanju glasbe. V žepu si nenadoma lahko prenašal za celo knjižnico cedejev v kompaktnem mp3-formatu, poleg tega pa ti ni bilo več treba kupovati celega albuma, če ti je bila všeč le ena skladba; kupoval si lahko posamezne pesmi po evro ai manj. In v bistvu si tako kot v dobrih starih časih kaset delal svoje kompilacije, le da jim zdaj pravimo playliste oziroma seznami predvajanja.Založbe so se nekaj časa upirale radikalni zamisli legendarnega šefa Appla, a na koncu so popustile in začelo se je obdobje spletnih glasbenih trgovin/knjižnic. Na prenosne predvajalnike, kakršen je bil Applov ipod ali Sonyjev (digitalni) walkman, smo nalagali glasbo iz trgovin in svojih fizičnih zbirk.A pametni telefoni so postajali vse pametnejši in vse bolj kompleksni in sčasoma so prevzeli vlogo predvajalnikov glasbe. Hkrati so se s padanjem cen in višanjem hitrosti mobilnega prenosa podatkov razvijali spletne oblačne storitve in novi glasbeni servisi, ki niso več potrebovali shranjevanja glasbe v knjižnico, ampak so omogočali takojšnje poslušanje s spleta.Iz Applovega itunesa se je razvila storitev/aplikacija Apple music, Googlov servis glasba play se je preoblikoval v youtube music, razvili so se novi servisi, kot so švedski Spotify, ameriški Tidal in francoski Deezer. Prvih dveh smo se v Novicah že dotaknili, tokrat pa pobliže poglejmo francoskega, ki ga po novem v svojo dodatno ponudbo Xplore Music vključuje tudi drugi največji mobilni operater pri nas A1.Naročnina za enega uporabnika stane 5,99 evra na mesec, družinska za šest uporabnikov pa 8,99 evra, kar je enako kot direktno pri Deezerju; če se registriramo prek A1, naročnino plačujemo prek iste položnice kot telefonski paket, skleneš ali prekineš pa jo lahko v naročniškem sistemu Moj A1. Naročniki A1 Xplore Music by Deezer lahko za 4,99 evra na mesec sklenejo opcijo A1 Play Music, ki omogoča neomejen brezplačen prenos podatkov za poslušanje glasbe prek Deezerja pa tudi Tidala in Apple musica.Dejansko med peterico največjih glasbenih pretočnih servisov ni neke strahotne razlike. Deezer se lahko pohvali s 56 milijoni komadov, podkasti in seznami predvajanj, na podlagi naših preferenc in iskanj pa nas obvešča o novih izdajah in nam predlaga podobne izvajalce. Med skladbami kakopak najdemo vse globalne megahite in klasike pa tudi razmeroma dobro pokrito (miniaturno) domačo glasbeno sceno na eni strani in bogato podzemno ponudbo neštetih alternativnih zvrsti na drugi. Ne grem na kolenaNi problem. Britanska emo crust post metal skupina Fall of Efrafa? Celotna diskografija. Beethovnova sonata za klavir št. 8 v c-molu (Patetična)? Seveda. Za tiste trenutke, ko nismo v brezžičnem omrežju, pa imamo tudi možnost prenosa glasbe na telefon. In glasba je tako vedno z nami.