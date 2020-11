Presenetljiva veleuspešnica

100 milijonov prenosov je zabeležila igrica Among us.

Kaj igra mularija med korono? PUBG? Fortnite? Call of Duty? Clash of Clans? Ne. Among us. Nizkoproračunsko igrico neodvisnega studia InnerSloth, ki ga, kot je mogoče sklepati z njegove spletne strani, tvorijo le trije člani. Among us (Med nami) sploh ni nova igra, saj je na voljo že od leta 2018, a priljubljena je postala šele v zadnjih mesecih; doslej je zabeležila že več kot 100 milijonov prenosov, med katerimi jih je bila velika večina izvedenih na mobilnih napravah.In ravno pred dnevi je igra dosegla še en rekord: 3,8 milijona igralcev, ki so istočasno igrali Among us.Gre za napeto večigralsko sodelovalno igrico s prikupno enostavno grafiko za od štiri do deset igralcev, pri čemer je najmanj eden prevarant (imposter). Člani posadke morajo skrbeti za vesoljsko ladjo in opravljati različne vzdrževalne naloge, medtem ko slepar poskuša pobiti drugega za drugim. Prevarant ima večje vidno polje od preostalih, zaradi česar ga drugi opazijo (pre)pozno, lahko pa se tihotapi tudi po zračnikih in ustvarja sabotaže.Ko eden od članov posadke naleti na truplo, skliče krizni sestanek, na katerem glasujejo, kdo je prevarant, pri čemer tudi ta obtoži nekoga drugega. Če pogruntajo, kdo je morilec, so zmagali, če ne, se igra nadaljuje do bridkega ali srečnega konca. Da je naloga težja, člani posadke med samo igro med seboj ne morejo komunicirati: mnenja, kdo je slepar, lahko izmenjajo le tedaj, ko nekdo skliče sestanek.Trenutno so na voljo trije zemljevidi (vesoljska ladja, štab in planetna baza). Mobilna verzija Among us za ios in android je brezplačna, PC-različica na platformi Steam pa stane bore štiri evre.