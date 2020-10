Prenosnik za mlajše poslovneže

Nekaj vmes

Priključki na levi strani

Dovolj zmogljiv

Kamero je mogoče prekriti z drsnikom.

Dodatna zasebnost

80

odstotkov baterije se napolni v eni uri.

Poštena cena

Kaj so SSD diski?

SSD (solid state drive) diski niso trdi diski v pravem pomenu, saj v njih ni premičnih in vrtečih se delov – diskov in bralnih glav. To pomeni, da so neobčutljivi za udarce, njihova najboljša lastnost pa je visoka hitrost branja in zapisovanja podatkov. V praksi se to vidi pri zaganjanju računalnika, ki namesto od 30 do 60 sekund za to potrebuje manj kot 10 sekund, in pri zaganjanju programov (aplikacij). Imajo pa omejitev, kolikokrat se lahko podatki zapišejo nanj, a v praksi tega ne bomo dosegli tudi po več kot desetih letih vsakodnevnega večurnega dela.

Lenovo je največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu. S prenosniki je poskušal ustreči vsem zahtevam potrošnikov: serija thinkpad je namenjena poslovnežem, ki potrebujejo zmogljiv računalnik zadržanega videza z močno baterijo, serija ideapad na drugi strani je mišljena za mlade, za katere sta bolj pomembni nižja cena in dopadljivost, serija legion je namenjena strastnim gamerjem, ki se kljub potovanju ne želijo odpovedati igranju strojno zahtevnih iger, serija yoga pa je bila že od začetka nekaj posebnega in je pomenila povezavo med prenosniki in tablicami.Potem pa je tu še serija thinkbook, ki cilja na mlajše poslovneže, ki nočejo imeti značilnega dolgočasnega črnega prenosnika (tu je treba dodati, da ima Lenovo tudi šminkerske poslovne računalnike iz ogljikovih vlaken, a stanejo po 2500 evrov ali več), hkrati pa se nočejo odpovedati zmogljivosti na račun videza.Thinkbook 13s je krasen primer tovrstne filozofije, ki se je držita tudi Apple macbook air 13 in Huawei matebook 13 (pa še kak se najde). Ohišje iz eloksiranega aluminija je videti zelo kul, pa še trpežno je.Gre za precej tanek in razmeroma lahek (okoli 1,4 kg) prenosnik s 13-palčnim zaslonom, zmogljivim prosecorjem intel core i5 osme generacije, 8 gigazlogi delovnega pomnilnika in poštenimi 512 GB hitrega SSD diska ter Intelovo integrirano grafično kartico UHD 620. Kot nalašč za prenosno pisarno, tudi katero ne tako strojno požrešno igro (malce starejšo, denimo) bomo lahko odigrali.Trinajstpalčni zaslon polne visoke ločljivosti (1080p) se dobro izkaže tudi pri gledanju filmov s pestrimi barvami, odzivnostjo in kontrasti, in ker ni prevlečen s steklom, ga tudi močnejša svetloba ne moti, saj ni tako odseven. Tipkovnica je narejena za tipkanje, saj daje dovolj povratnega odziva, poleg tega je osvetljena, kar je vedno plus. Drsna ploščica je standardna, seveda pa je precej lažje delati z miško.Kar se tiče priključkov, smo nekje vmes: na desni strani sta dva klasična usb (3.1) vtiča, na levi pa vtičnica za napajanje, hdmi kabel, usb c in slušalke. Škoda, da nima ethernet priključka za mrežni kabel ali čitalnika sd kartic. Ima pa zanesljiv čitalnik prstnih odtisov, ki je vgrajen v tipko za vklop. Ko pritisneš nanj, si računalnik zapomni prstni odtis in po (hitri) postavitvi operacijskega sistema odklene profil ustreznega uporabnika. Poleg tega se gumb osvetli, ko se je treba identificirati.Fina je tudi drsna plastika pri spletni kameri, s katero si zagotovimo zasebnost (saj veste, vohuni pa to). Baterija naj bi zdržala enajst ur dela, čeprav je realneje pričakovati kakšnih devet ur. Je pa fino, ker je priložen močnejši 65-vatni napajalnik, ki jo v eni uri napolni za 80 odstotkov.Lenovo thinkbook 13s-iwl je na voljo tudi v drugačnih kombinacijah (ram, shramba in grafika), a takšna, kot sem jo imel na testu, je v resnici najbolj smiselna. Ravno dovolj delovnega pomnilnika, velik in predvsem hiter SSD disk za shranjevanje, kar se tiče grafike, pa tudi z močnejšo izvedenko (AMD radeon 540X z 2 GB lastnega pomnilnika) tole ne bo igričarski prenosnik.Zvočniki so povsem solidni, a čudežev kljub dejstvu, da so narejeni v sodelovanju z avdiofilsko družbo Harman Kardon, ne moremo pričakovati: visoki in srednji toni so v redu, basov kajpak ni. Cena se giblje tam nekje pri osmih stotakih, kar je za takšen računalnik povsem normalno, še posebno v ličnem aluminijastem ohišju.