Pozor, kroži dezinformacija o turističnih bonih

Neki Slovenec je izjavil, da bo turistični bon prenesel na svojo upokojeno mater. Pod to objavo na twitterju se je oglasil nekdanji visoki slovenski politik (niti ni pomembno, kateri), ki je svojo strokovno pomoč nudil tudi aktualni vladi, in zapisal (nelektorirano): »Gre za nakladanje, ker se vavčerja na starše ne da prenest, ker niso prvi dedni red.«



Glede na to, da se je ta objava večkrat všečkala in delila, smo trditev preverili. Na spletni strani Finančne uprave RS (Furs) smo našli konkreten primer, ki potrjuje, da sin sme prenesti bon na mater. Še več, tudi vnuk ali vnukinja ga sme.



​Da je to mogoče, potrjuje eden od praktičnih primerov uporabe turističnih bonov, ki jih je v pomoč pri razlagi pripravila finančna uprava. V tem delu obravnavajo hipotetično situacijo, ko babica unovči svoj bon ter bon svojega sina in mladoletne vnukinje. Vse, kar je treba storiti, je, da se izpolni izjava o prenosu bona na babico (sin bon prenese na mater, v imenu mladoletne hčere pa še njenega na babico). Za to obstaja obrazec priloga 3: »Babica, ki mora na letovanju imeti s seboj svoj identifikacijski dokument, pove receptorju, da bi rada unovčila svoj bon in še bona svojega sina in vnukinje. Pri tem se ravna po navodilih receptorja. Predati mu bo morala izpolnjeni izjavi svojega sina ter izpolniti obrazec priloga 1, ki jo bo lahko prejela tudi pri receptorju. Receptor bo na podlagi babičinega osebnega dokumenta in omenjenih obrazcev na svojem računalniku prek informacijskega sistema Fursa unovčil bone.«



​Še enkrat: bon se lahko prenaša med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji, partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ter med otroki in njihovimi zakonitimi zastopniki, če to niso njihovi starši, medtem ko ga ni mogoče prenašati med brati, bratranci, strici, sosedi, sodelavci, prijatelji itd.



