Poziv poslancem za nižje cene vozil: glasujte proti

Nižji davek v povprečju s 460 na 160 evrov



Prihranek za potrošnika nekaj sto evrov, luknja v državni blagajni

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je proti novemu predlogu zakona o davku na motorna vozila (DMV) iz dveh razlogov: finančnega za državo in škodljivosti za okolje. Zato poziva poslance, da ne podprejo predloga zakona. »Pod črto pa bo država zbrala občutno manj denarja. Pozitivna novica: za vozila s samo električnim motorjem DMV znaša 0 evrov. In manj pozitivna: novi DMV bo stežka opravil svojo nalogo, potrošnike usmeriti v nakup okoljsko manj dvomljivih avtomobilov, hkrati pa bo v proračunu zazevala večdesetmilijonska luknja. Ta denar bi bistveno koristneje porabili za razvoj trajnostnih oblik mobilnosti.«Kot smo poročali, je vlada poslala v državni zbor predlog, po katerem bodo davki ob nakupu vozila nižji in zato nižja končna cena vozila. »Zveza potrošnikov Slovenije je skupaj z okoljevarstveno organizacijo Focus med javno obravnavo predloga ZDMV-1 poleg ničelnega DMV za električne avtomobile predlagala tudi, naj zakonodajalec namesto upoštevanja standarda izpustov EURO v lestvici za odmero davka izpostavi dejanski izpust dušikovih oksidov (NO) in trdnih delcev, za katere je dokazano, da neposredno vplivajo na zdravje potrošnikov. Med posameznimi modeli, ki sicer ustrezajo istemu standardu EURO, so vrednosti izpustov NOin trdnih delcev namreč različne. Če pri odmeri DMV upoštevamo samo skladnost vozila s posameznim standardom EURO, ne nagrajujemo vozil z nižjimi izpusti od najvišjih dovoljenih. Skladno s tem bi lahko oblikovali tudi eno samo lestvico za odmero DMV, ne glede na to, ali gre za bencinski ali dizelski motor. Med pripombami smo zapisali tudi dvom o upoštevanju moči motorja pri izračunu DMV, saj bi na ta način pravzaprav kaznovali najučinkovitejše motorje, ki ob večji moči porabijo sorazmerno manj energije. Za ustrezno vodenje okoljske politike v prihodnosti smo predlagali še razmislek, ali ne bi bilo bolj primerno DMV odmerjati vsako leto, ob registraciji vozila,« so še zapisali.»V najnovejšem predlogu so upoštevali naš predlog glede električno gnanih avtomobilov, za katere bo vrednost DMV 0 evrov. Obdavčitev večine ostalih avtomobilov (tudi hibridov in priključnih hibridov) bo sestavljena iz dveh delov. Pri prvem so osnova vrednosti izpustov ogljikovega dioksida (CO) po protokolu WLTP, pri drugem pa standard izpustov EURO, brez upoštevanja dejanskih vrednosti izpustov NOx in trdnih delcev. Moč motorja kot osnova za izračun DMV je ostala pri motornih vozilih brez izpusta CO, razen tistih na izključno električni pogon,« meniiz ZPS. »Po našem razumevanju sem sodijo tudi vozila z gorivnimi celicami na vodikov pogon.«»V primerjavi s trenutnim zakonom o davku na motorna vozila predlog novega zakona občutno znižuje obdavčitev avtomobilov z večjimi (in bolj potratnimi) motorji, a DMV se bo zmanjšal tudi za ostale avtomobile, v povprečju s 460 na 160 evrov. Pri finančnem ministrstvu predvidevajo, da bodo zbrali za konkretnih 65 odstotkov manj dajatev kot do zdaj (28 milijonov evrov manj v prvem letu izvajanja zakona). Ker gre za okoljski davek, bi smeli pričakovati, da bodo ta denar raje uporabili za razvoj v Sloveniji izrazito podhranjenega javnega prevoza, ne pa, da se spodbuja nakupovanje novih avtomobilov,« so še izpostavili na ZPS.Po mnenju ZPS so pri predlogu zakona pač 'pozabili' na okoljsko noto in vprašanje, s kakšnimi avtomobili (glede izpustov) se bomo leta 2030 vozili po Sloveniji. »Na drugi strani zmanjšanje DMV, pa četudi zgolj za nekaj sto evrov, pošilja signale, da je nakup avtomobila pri nas še vedno privlačen, kar pa je v nasprotju s prizadevanji za trajnostno mobilnost. Prometna politika bi morala imeti jasno usmeritev – zmanjšanje osebnega prometa in prehod na skupinski prevoz, posodobitev železnice in čistega javnega potniškega prometa, zmanjšanje onesnaženosti zraka in odmik od umazanih pogonskih goriv. Če k temu prištejemo še skoraj 30-milijonsko luknjo v proračunu, DMV-1 ne pomeni prav velike spodbude za našo prihodnost.«