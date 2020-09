Mercator v skrbi za varnost potrošnikov obvešča, da je na izdelku Tatarski biftek Minute, 200 g, s črtno kodo 3838900970843 in datumom proizvodnje 22. 9. 2020, naveden napačen rok uporabe. Naveden je datum 30. 9. 2020, pravilen pa je datum 25. 9. 2020. Izdelek je do vključno 25.9. 2020 nesporno varen za uporabo, po tem datumu pa kupce prosimo, da izdelka ne uživajo in naj ga zavržejo ali vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili.