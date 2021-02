OMV odhaja iz Slovenije, jasno je, kaj je šlo narobe

Niso prodajali lastnega goriva, zato se ne grejo več

Rainer Seele, FOTO: Peter Rigaud Omv Solutions Gmbh



OMV ima 120 bencinskih servisov, Petrol 318

Astrijska energetska družba OMV namerava v okviru programa prodaje naložb med drugim prodati tudi 92,25-odstotni delež v družbi OMV Slovenija, kar vključuje 120 bencinskih servisov v Sloveniji. Za STA so pojasnili, da gre za korak v smeri optimizacije portfelja naložb, in dodali, da je prezgodaj za odgovore o tem, komu jih bodo prodali.Drugi največji ponudnik naftnih derivatov ima v Sloveniji bencinske servise pod znamkami OMV, Eurotruck, Avanti in Diskont. Prisoten je tudi z družbo OMV Marine, ki pa je, kot so pojasnili, ne bodo prodali. O tem, kdo bo kupec 120 bencinskih črpalk, še ne morejo govoriti, saj so komaj sprejeli odločitev o tem, da začnejo prodajni postopek.Družba je v sporočilu za javnost danes napovedala, da bo prodala 120 bencinskih črpalkah v Sloveniji, potem ko jih je lani 300 v Nemčiji. »Na bencinskih servisih v Sloveniji ne prodajamo bencina in dizla lastne proizvodnje, zato smo rekli, da bomo to odsvojili,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA ob tem novinarjem in vlagateljem pojasnil glavni izvršni direktor OMVOznanjena prodaja bencinskih servisov v Sloveniji je skupaj s prodajo enote za proizvodnjo gnojil kemijske hčerinske družbe Borealis del načrta odprodaje naložb, ki ga je družba sprejela marca lani in predvideva prodajo premoženja v vrednosti dveh milijard evrov do konca tega leta, je razvidno iz sporočila za javnost.OMV je na slovenskem trgu prisoten od leta 1992, ko je skupaj z Istrabenzom in Ino ustanovil družbo OMV Istrabenz. Leta 2004 je postala avstrijska družba večinski lastnik podjetja, ki se je preimenovalo v OMV Slovenija. Mrežo bencinskih servisov imajo v Sloveniji organizirano po načelu franšiznega poslovanja.Je drugi največji igralec na slovenskem trgu naftnih derivatov, na katerem ima največji delež, nekaj manj kot 60-odstotni, Petrol s 318 bencinskimi servisi. OMV dosega nekaj več kot 20-odstotni delež, čeprav so pred leti želeli tega povečati na okrog 30 odstotkov. Zadnja leta sicer svojo prisotnost na slovenskem trgu krepi predvsem madžarski Mol, ki ima nekaj več kot 50 bencinskih servisov. Ostali ponudniki imajo manjši delež.OMV glede na spremembe poslovnega okolja prenavlja tudi svojo poslovno strategijo. Seele je tako napovedal, da bo družba odstopila od načrtov za povečanje proizvodnje in rafiniranja nafte ter se bo osredotočila na kemične proizvode.