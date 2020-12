Ofenziva priključnih hibridov

Pestra ponudba

Priključni hibridi so trenutno v porastu.

Mini cooper SE countryman all4 bo privlačen predvsem za družine. FOTO: Staš Ivanc

15 elektrificiranih modelov ima v ponudbi BMW.

BMW 330e touring naj bi samo na elektriko prevozil do 61 km. FOTO: Staš Ivanc

Prav v času, ko je naše vrlo vodstvo na Brdu pri Kranju razpravljalo o naši usodi, je BMW Slovenija tako rekoč v sosednji dvorani počel nekaj precej zabavnejšega: predstavil je tri nove priključne hibride, in sicer BMW 330e touring, BMW X2 xdrive 25e in mini cooperja SE countryman all4. Prvega poganja dvolitrski bencinski motor, ki v navezi z elektromotorjem razvije 290 KM, druga dva pa 1,5-litrski turbobencinar z elektromotorjem s skupno močjo 220 KM. Največji električni doseg karavana naj bi po tovarniških podatkih znašal 61 km, medtem ko naj bi kompaktni suv in mini izključno na elektriko prevozila do 53 oziroma 52 km.Bavarci so se že pred časom odločili, da bodo svojim kupcem, med katerimi jih že več kot polovico predstavljajo podjetja, ponudili čim bolj pestro izbiro pogonov: novi kompaktni športni terenec X3 je na voljo z dizelskim in bencinskim motorjem, kot priključni hibrid in kot popolnoma električno vozilo. Kakor je povedal, direktor področja elektromobilnosti in Minija pri BMW Slovenija, se jim zdi pomembnejša fleksibilna arhitekturna zasnova kakor namenske električne platforme. Trenutno ima v ponudbi 15 elektrificiranih modelov, med katerimi je 12 priključnih hibridov, trije pa so baterijski električarji.Priključni hibridi so kot vmesni člen med klasičnimi hibridi in popolnoma električnimi avtomobili trenutno v porastu, pri čemer se Bavarci radi pohvalijo, da so njihovi najbolje prodajani na svetu. Številke so tako dobre, da v prihodnjih letih pričakujejo 30-odstotno letno rast, kar pomeni, da naj bi prihodnje leto dosegli milijon prodanih elektrificiranih vozil, do leta 2030 pa že sedem milijonov, med katerimi naj bi bilo dve tretjini popolnoma električnih.Leta 2023 naj bi imeli v ponudbi 25 elektrificiranih modelov, od katerih naj bi bila več kot polovica baterijskih. Naslednje leto bodo predstavili popolnoma električna kompaktna suva iX3 in iX, leto zatem pa še model električni kupe serije 4, imenovan i4.Novinarji smo se imeli priložnost na kratko zapeljati z novima beemvejema in minijem. Najmočnejši in najluksuznejši je bil kajpak karavanski 330e touring, ki lahko po avtocesti vozi do 140 km/h samo na elektriko, z 12 kWh baterijo pa naj bi (bolj teoretično kot v praksi) prevozil do 61 kilometrov. Izpusti ogljikovega dioksida po standardu WLTP pri kombinirani vožnji naj bi znašali 31 g/km, električna poraba pa 16,2 kWh/100 km. Baterija naj bi se pri moči polnjenja 3,7 kW napolnila v dveh urah in 50 minutah. Kompaktni in zelo živahni suv X2 xdrive 25e bo samo z elektriko dosegel hitrost 135 km/h, pri mešani vožnji pa naj bi v ozračje izpustil 38 g CO2. Baterija s kapaciteto 10 kWh naj bi se praznila s 14,9 kWh na 100 km, napolnila pa naj bi se pol ure hitreje kot 330e. Mini cooper SE countryman all4 bo na avtocesti z elektriko dosegel »le« 125 km/h, pri kombinirani vožnji pa naj bi izdihnil 39 g CO2 na kilometer; baterija naj bi se napolnila tako hitro kot pri X2. Posodobili so tudi digitalne povezave: namesto aplikacij connected sta zdaj na voljo aplikaciji My BMW in My Mini.Kakor je povedal vodja korporativne prodaje, je delež prodaje podjetjem pri premijskih znamkah večji kot pri drugih: pri skupini BMW predstavlja od 50 do 60 odstotkov celotne prodaje. Pri nas je operativni najem vozila v podjetjih še v razvoju, v tujini predstavlja že večino, pri čemer je Černivec izpostavil več ugodnosti za podjetja s strani države, med katerimi so subvencija za nakup vozila, zasebna uporaba službenega vozila, zmanjšanje davčne osnove za podjetja ter nizka obrestna mera za popolnoma električna vozila in priključne hibride (pri posojilu eko sklada). In vedno več podjetij, predvsem velikih korporacij, se odloča za do okolja prijaznejša vozila, pri čemer poleg cene, stroškov in izpustov CO2 štejejo tudi dodatne storitve, kot so brezplačno parkiranje, subvencije za domače polnilne postaje in brezplačno polnjenje.