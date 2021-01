Odlični telefoni, nove konzole in 5G

Tulifončki

Novi PS5 je že prodajna uspešnica, čeprav ima težave z dobavo.

Leto 2020 je bilo, milo rečeno, precej nenavadno. A življenje je kljub temu teklo naprej, pa čeprav nekoliko drugače, kot smo bili vajeni. Izginili so veliki bombastični dogodki in velike predstavitve, zamenjali pa so jih digitalne konference in spletni dogodki. A to še ne pomeni, da se stvari niso dogajale in luči sveta niso ugledale številne zanimive naprave. Pa poglejmo.Bitka za prestol najboljšega med proizvajalci pametnih telefonov je še vedno divja. Sveta trojica – Samsung, Huawei in Apple – jih izdela največ na svetu, preostali proizvajalci so daleč za njimi. In čeprav se trudijo, se vsaj v najbolj zmogljivem premijskem razredu z njimi ne morejo kosati. Človek bi težko izbral najboljši pametni telefon leta, saj ima vsak svoje prednosti in slabosti, a vsekakor so med smetano predstavniki serij apple iphone 12, samsung galaxy S20 in note 20 ter huawei P40 in mate 40.Apple je s štirimi različnimi modeli iphona 12 poskrbel za širšo paleto okusov in navdušil z obliko, zmogljivostjo in uporabniško izkušnjo. Samsung je z galaxy S20 in note 20 ponudil šest (štiri plus dva) odličnih androidnih telefonov s fantastičnimi zasloni. Huawei pa je spet kraljeval s fotografskimi sposobnostmi trojice P40 in trojice mate 40, a kaj ko njegovi telefoni zaradi trgovinske vojne z ZDA nimajo Googlovih storitev in aplikacij, s čimer so za marsikoga manj zanimivi ali celo nesprejemljivi. Dodali bi lahko še novi Samsungov telefon s prepogljivim zaslonom Z fold 2, ki je odpravil pomanjkljivosti predhodnika, a gre še vedno za zelo zelo nišni izdelek. A kot kaže, so tovrstni telefoni dovolj zanimivi, saj ima svoje modele vedno več proizvajalcev.V srednjem cenovnem razredu velikih pretresov ni bilo, lahko pa izpostavimo dejstvo, da so se trioke in četverooke kamere ter močni procesorji z veliko pomnilnika zasidrali tudi v tem zelo konkurenčnem segmentu.Igričarji so proti koncu leta komaj čakali na izid videokonzol nove generacije sony playstation 5 ter microsoft xbox serije S in X. Gre za visoko zmogljive naprave, ki za normalno vsoto ponujajo vrhunsko igričarsko doživetje na domačem (ultravisokoločljivostnem) televizorju.Pravi gamerji se bodo zmrdovali, češ, računalniki so še vedno v veliki prednosti, a za takšno izkušnjo je treba odšteti neprimerno več denarja.Tako pri Microsoftu kot pri Sonyju so ponudili dve različici nove konzole, z optično enoto in brez nje, pri čemer se playstationa (classic in digital) po zmogljivosti ne razlikujeta, le v ceni (500 proti 400 evrov), pri xboxu pa je med serijama X in S razlika ne le v ceni (500 proti 300 evrov), ampak tudi zmogljivosti (4K proti HD grafiki).Za Slovence in večino sveta bo verjetno zanimivejši Sonyjev PS5, saj Microsoftov xbox pri nas uradno ni podprt (prodaja se le v specializiranih trgovinah). Žal pa se je začetek prodaje za novi playstation začel nekoliko kontroverzno, saj ga je trenutno zaradi velikanskega povpraševanja in preskromne ponudbe skoraj nemogoče dobiti. Je pa zato zacvetela trgovina iz druge roke po oderuških cenah.V svetu pametnih ur gre tehnologija naprej, a kaj ko je omejena na določene države. Applova pametna ura watch 6 (že od modela watch 4) omogoča izdelavo elektrokardiograma in opozarjanje na atrijsko fibrilacijo, a pri nas ti napredni funkciji iz neznanega razloga nista omogočeni. Samsungova pametna ura galaxy watch 3 zna poleg EKG izmeriti tudi krvni pritisk, a za zdaj je funkcija na voljo le v domači Južni Koreji.Škoda, da sta sicer odlični uri, za kateri je treba odšteti krepko čez štiri stotake, v nekaterih državah tozadevno omejeni. Tisti, za katere pa so pomembnejše športne funkcije in dolgoživa baterija, pa bodo izbrali precej cenejši, a tudi bolj omejeni Huaweijevi urici watch GT 2 pro in watch fit.Preizkusili smo tudi nekaj odličnih slušalk, med katerimi lahko izpostavimo izjemne Sonyjeve brezžične slušalke WH-1000XM4, ki poleg navdušujoče, tako rekoč avdiofilske reprodukcije zvoka ponujajo odlično aktivno izničevanje hrupa iz okolice (ANC).Imajo le eno slabost: v domačih trgovinah stanejo približno 380 evrov, na nemškem Amazonu pa slabo desetino manj. Med malimi v-ušesnimi slušalkami pa je treba omeniti Samsungove galaxy buds live in Huaweijeve freebuds pro, ki ponujajo dober in uravnotežen zvok ter učinkovito odstranjevanje hrupa.Po vseh polemikah glede mobilnega omrežja naslednje generacije 5G – nekateri so v njej videli celo vzrok za izbruh epidemije koronavirusa, da o vstavljanju čipov prek cepiv in preostalih nebulozah niti ne govorimo – je to pri nas kot prvi vzpostavil Telekom Slovenije.Za zdaj gre za hibridno omrežje 4G/5G, ki še ne omogoča tako nizkih odzivnih časov in super visokih hitrosti prenosa podatkov kot pravo omrežje 5G na ustreznih frekvencah, a začetek je. In tudi telefonov, ki imajo vgrajen 5G modem, je vedno več, in to ne le v višjem razredu. Prihodnost bo hitra.