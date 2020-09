Novi žametni časi

Zadnja stran je elegantno minimalistična, od kamer pa iz ohišja malenkostno štrli le ena.

Povprečne kamere

Pohvaliti je treba svetel in barvit oled-zaslon.

Star procesor

Južnokorejski LG je v pametni telefoniji videl že boljše čase, a to ne pomeni, da je vrgel puško v koruzo. Čeprav je konkurenca morilska, se trudi na trg pošiljati zanimive telefone. V moje mastne testne roke je prišel sveži LG velvet (žamet), ki napoveduje novo obdobje, saj se z njim poslavljata dosedanji premijski seriji G in V, imena novih telefonov pa bodo sestavljale besede, in ne več kombinacije črk in številk. LG naj bi se v prihodnje osredotočil na obliko in velvet nakazuje, kam bo vodila ta pot.Telefon ima elegantno zaobljene robove, zadnja stran je zloščeno srebrna, že skoraj kot ogledalo. Aparat je precej tanek, pri čemer je korejskim inženirjem s 7,9 milimetra debelim ohišjem uspelo poravnati dve od treh kamer, pa tudi glavno zrklo le minimalno štrli ven. Če pomislim, kako debel in štrleč je pravokotnik s kamerami pri huaweiu P40 pro in pro+ ali samsungu S20 ultra ali note 20 ultra ...Pri LG so se odločili, da bodo pri velvetu igrali na obliko in do kupca prijaznejšo ceno: v prosti prodaji je treba zanj odšteti 570 evrov. Seveda so morali sprejeti kak kompromis, predvsem pri kamerah in moči. Nabor kamer sodi bolj v srednji razred, saj ga tvorijo glavna širokokotna kamera z 48 milijoni točk, ultra širokokotna kamera z 8 MP in globinski senzor s 5 MP. Telefoto kamere ni. Kamera za selfieje, skrita v »kapljici« v odličnem 6,8-palčnem oled-zaslonu, ima 16 milijonov točk.Fotografije so povsem solidne, dokler so svetlobne razmere ugodne. Ker nima nikakršnega teleobjektiva, ni pametno pretirano zumirati slike: kar je več od dvakratne povečave, je že zelo neostro. Barve so sprane, kontrasti ne najboljši. Velvet zna snemati v 4K-ločljivosti, kar počasi postaja stvar srednjega, in ne več le premijskega razreda. A velvet niti ni pravi premijec.Razvojniki so se odločili, da bodo v velvet vtaknili Qualcommov procesor snapdragon 845, kakršen je poganjal samsung galaxy S9. Pred poltretjim letom. Tedaj je bil vrhunski, danes ne več. Saj je res, da so ga opremili s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, a vseeno gre za že precej star procesor. Še posebno ko ugotoviš, da je velvet na nekaterih drugih (zahodnih) trgih opremljen s sodobnejšim, hitrejšim in varčnejšim procesorjem srednjega razreda snapdragon 765, ki podpira tudi 5G-tehnologijo.Baterija na srečo brez težav zdrži ves dan, če ne pretiravamo, dva. Tudi vodoodporen je, kar v tem cenovnem rangu ni ravno običajno. Za konec lahko sklenem, da gre za precej mešan paket.