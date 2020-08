Nič preveč in nič premalo

Drugačen GS

Krmilo je primerno široko. FOTO: Andrej Brglez

Udobje na visoki nogi

Vrstni dvovaljnik

Navduši tudi končna izdelava. FOTO: Andrej Brglez

Bolečina, da bi sedel na manjšega, lažjega in šibkejšega GS, je bila v preteklosti za marsikaterega, še posebno moškega motorista, velika in težko sprejemljiva. Svoje so dodali tudi oblikovalci, ki so praviloma še poudarili lahkotni videz manjše F serije GS, kar vsekakor ni pripomoglo povzdigniti ega. Pred nakupom je bil torej potreben odkrit pogovor s samim sabo, in še bolj kot to odločitev, da motor izbereš zase. Takega, ki ustreza tvojim vozniškim željam in znanju, da boš z njim živel enostavno, udobno in varno, ter ne za to, da boš v očeh opazovalcev videti kot neustavljivi popotnik, ki se ssreča enkrat v Avstriji, drugič v Avstraliji.Novi F 850 GS je opravil z mozolji, stopil na visoka kolesa, dobil prepričljivo oblikovno mišično maso, resno potovalno robo in prepotrebno samozavest v močnem in odzivnem agregatu. Ni več drugi GS, ampak je drugačen GS. Za drugačen namen in za drugačno vožnjo. Povedano drugače in močno poenostavljeno, ponuja novi F 850 GS zelo veliko najboljšega od velikega brata za občutno manj denarja. Pa še zdaleč ni vse v denarju. Štejejo tudi druge razlike, predvsem tiste, zaradi katerih je življenje z njim veliko lažje. Slednje zna sprostiti vozniško napetost v različnih situacijah tako v mestu kot na terenu. Kar se videza tiče, bolečine ni več. Navduši tudi končna izdelava, spoji se natančno prilegajo, kombinacije materialov so smiselno premišljene, prostor med širokim krmilom in velikim zaslonom pa je lepo zapolnjen.V vozniškem smislu na prvo mesto postavimo visoko udobje, odlično GS ergonomijo v trikotniku zapestje, sedež in lega stopalk ter sposobnost vsestranske multi-moto uporabnosti. Prav zanimivo je, da za srednjega GS že od nekdaj pravimo, da je lahkoten, kar pa je prej posledica naravne primerjave z večjim R 1250 GS kot pa resnične mase, saj je s težo 229 kilogramov prav tam kot tekmeci ali raje malo višje. Šteje torej predvsem dober občutek. Primerno široko krmilo, udoben sedež, klasična GS lega telesa, vitko telo ter odlična stabilnost in okretnost so temelji za zelo zanesljiv občutek v vožnji.Tekočinsko hlajen štiritaktni dvovaljnik s po štirimi ventili na valj pridela iz prostornine 853 ccm 70 kW (95 KM), kar je več kot spodobna količina moči za zelo različen obseg delovnih obveznosti. Bolj kot sama moč navduši suveren vlek že iz nizkih motornih vrtljajev, kar med drugim močno olajša vožnjo po terenu tudi nekoliko manj izkušenemu motoristu. F 850 GS je lahko popotnik, tudi dolgoprogaš, rad ima makadam in z lahkoto opravi z dolgimi avtocestami. Vse našteto F 850 GS nadgradi še s paketom odličnih elektronskih asistenčnih sistemov. Zanesljivo delovanje in lahkotno upravljanje sta odlična nadgradnja brezhibne geometrije, primerne moči in prepričljivih voznih lastnosti. Še posebno izpostavljamo zavorni sistem ABS, ki deluje tudi v nagibu, dinamični ESA (elektronsko nastavljivo blaženje), tempomat, nadzor zdrsa pogonskega kolesa DTC in komfortni paket s keyless (brezstičnim) načinom zagona v prvi vrsti. Že res, da so to dobrote z doplačljivega seznama, a jih toplo priporočamo, saj med vožnjo dvignejo občutek varnosti in udobja na še višjo raven. Slednje, skupaj z dobrim občutkom preverjene tehnike in do uporabnika prijazne vozne zasnove, pa je ključni podpis srednjega GS.