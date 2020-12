Nekaj več in nekaj manj

Samsung galaxy S20 FE 5G je na voljo v šestih barvah.

Samsung je jeseni predstavil nov model iz zgornjerazredne serije pametnih telefonov S20, ki ima priponko FE (fan edition oziroma ljubiteljska izdaja) in je v bistvu tisto, kar bi lahko bil osnovni S20 že od samega začetka. Drobovje je približno isto: Samsungov procesor exynos 990, veliko pomnilnika, reža za spominsko kartico.Odlični amoled zaslon je malce večji – 6,5 namesto 6,2 palca – in obvlada 120-herčno osveževanje, glavna razlika pa je pri glavni trooki kameri, kjer namesto hibridne telefoto kamere iz modela S20 deluje prava telefoto kamera s trikratno optično povečavo. Telefon je pripravljen na mobilno omrežje pete generacije 5G in deluje že v obstoječem Telekomovem 5G omrežju.Da pa bi spustili ceno, so morali narediti nekaj rezov, najbolj očiten je pri izbiri materialov: S20 se je postavljal z zaščitnim steklom gorilla glass 6, S20 FE 5G pa ima nespecificirano steklo, pri S20 je zadnja stranica steklena, pri tem modelu je plastična. Drugačna je tudi selfie kamera, ki ima 32 namesto 10 MP, kar se sliši v redu, a se tista pri običajnem samsungu S20 bolje obnese (nekaj naredi tudi samodejno ostrenje, ni kaj). S20 FE 5G ima večjo baterijo, ki drži in drži, a tudi tukaj so delali kompromise, saj baterija pozna hitro polnjenje z močjo 25 W (drugi sodobni telefoni gredo že krepko čez 40 oziroma 60 W), v škatli pa je le 15-vatni napajalnik.Zelo privlačna pa je cena S20 FE 5G, saj je za model s 6 GB delovnega in 128 GB notranjega pomnilnika v prosti prodaji treba odšteti »le« 649 evrov. Galaxy S20 je trenutno dražji za stotaka, S20+ pa za dvesto evrov.