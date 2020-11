Ne pozabite na menjavo pnevmatik: za dve odsvetujejo nakup (FOTO)

AMZS-test zimskih pnevmatik dimenzije 205/55 R 16 H. FOTO: AMZS

AMZS-test zimskih pnevmatik dimenzije 235/55 R17. FOTO: AMZS

Pnevmatike lahko menjate v drugi občini

Danes je 15. november, datum, ki ga zakon določa kot dan, ko morajo vozniki poskrbeti, da je na njihovih jeklenih konjičkih ustrezna zimska oprema. Letne pnevmatike morajo zamenjati z zimskimi oziroma morajo imeti v vozilu snežne verige, če še naprej vozijo z letnimi. Da bi za izbrali najboljše, smo preverili, kaj svetujejo pri AMZS. Tam so naredili test 28 zimskih pnevmatik »Na letošnjem testu zimskih pnevmatik smo preskusili 15 pnevmatik dimenzije 205/55 R 16 in 13 pnevmatik dimenzije 235/55 R 17. Rezultati so bili znova zelo raznoliki: nekaj preskušenih pnevmatik je dobilo oceno zelo dobro oziroma zelo priporočljivo, večina pa je dobila oceno dobro oziroma priporočljivo. Na letošnjem testu sta le dve pnevmatiki dobili oceno slabo, kar pomeni, da odsvetujemo njun nakup.«Pri nakupu naj ne bo odločilna le najboljša skupna ocena. »Pnevmatike izberite glede na vozniški slog in na vozniške navade. Če se vsak vikend zapeljete do počitniške hišice v hribih, poiščite pnevmatike z dobrimi lastnostmi v snegu in na ledu, če pa tudi pozimi večino kilometrov prevozite po avtocestah, poiščite pnevmatike z dobrimi lastnostmi na mokrem in morda z manjšo porabo goriva ali majhno obrabo,« svetujejo.Med 15 pnevmatikami dimenzije 205/55 R 16 H jih je pet dobilo oceno zelo priporočljivo (svetlo zelena barva), sedem oceno priporočljivo (rumena barva), ena oceno priporočljivo z omejitvami (oranžna barva), dve pnevmatiki pa najslabšo oceno ni priporočljivo (rdeča barva).Edini pnevmatiki z oceno slabo na letošnjem testu sta king meiler winter tact WT81 in tristar snowpower HP. King ima po mnenju AMZS veliko težav na mokri in suhi cesti ter ni udobna. Se je pa obnovljena pnevmatika dobro odrezala na snegu in pri obrabi – z njo lahko prevozimo več kot 45.000 kilometrov.Med 13 preskušenimi pnevmatikami dimenzije 235/55 R17 je le ena dobila skupno oceno zelo priporočljivo (svetlo zelena), 11 pnevmatik pa je zaradi slabosti pri nekaterih merilih dobilo oceno priporočljivo (rumena barva). Ena preskušena pnevmatika je dobila oceno priporočljivo z omejitvami (oranžna barva).Prehajanje občin je za dovoljeno za obisk vulkanizerja, za dostop do storitev registracije vozil, tehničnih pregledov in zavarovanja ter pri zakonsko zahtevanih usposabljanjih s področja prometa. Prav tako lahko vozniki občinske meje prestopijo za obisk servisnih delavnic za popravila in vzdrževanja motornih vozil, če stranka nima možnosti tega opraviti v svoji občini. AMZS opozarja, da je treba v vsakem primeru nujnost prehoda občinske meje dokazati z osebno izjavo, ki je dostopna na spletni strani AMZS, in dokazilom, ki se nanaša na potrebo po registraciji oziroma zavarovanju in tehničnem pregledu vozila.