Ne dobijo vsi letošnji dojenčki bona za 50 evrov

Kdo je do bona upravičen?

polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, dobi bon v znesku 200 evrov – polnoletni upravičenec;

preostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v znesku 50 evrov – mladoletni upravičenec.

​Bona ne prejmejo tisti, rojeni po 13. marec

Turistični boni, ki jih je za zagon turizma podelila ljudem s stalnim prebivališčem v Sloveniji slovenska vlada, so dobrodošlo darilo za marsikoga. Kot smo že pisali, gre za turistične bone v vrednosti 200 ali 50 evrov.To je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020:In presečni datum, 13. marec je bistven tudi pri novorojenčkih v letu 2020. Kot so nam sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije (Furs), so do turističnega bona upravičeni dojenčki, rojeni do 13.3, vključno s tem dnem, in s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. »Vsi otroci, rojeni na ta dan, naj bi imeli tudi stalno bivališče na ta dan, zato so upravičeni do bona. Otrok ima avtomatično stalno bivališče na dan rojstva, čeprav je mogoče kasneje vpisano bivališče v Centralni register prebivalstva.«Bona otroci, rojeni po 13. marcu, ne prejmejo. »Do bona so upravičeni tisti, ki imajo po stanju na dan 13. 3. 2020 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Za otroke, ki so rojeni na dan 13. 3. 2020, to še velja, za tiste, ki so rojeni pozneje, pa ne velja več,« so danes sporočili iz Fursa.Sicer pa lahko sami na e-davkih preverite, ali ste prejeli bon tudi za svojega otroka.Vsakdo se lahko z vprašanjem ali dilemo obrne na klicni center na številko 08 200 1005 ali bon.info(at)gov.si.