Nateg: ne nasedajte oglasom za ketodieto

V oglasu izmišljene osebe

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije ponovno opozarja potrošnike, da je nakup prehranskih dopolnil prek spletnih strani in drugih medijev neznanega ponudnika tvegan.»Zakrivanje identitete ponudnika je narejeno z namenom, da je otežen, ter včasih tudi onemogočen uradni nadzor glede predstavljanja, kakovosti in varnosti prehranskih dopolnil. Tovrstni ponudniki zakrivajo svojo identiteto, ker je njihovo predstavljanje izdelkov zavajajoče v smislu navajanja učinkov zdravljenja, preprečevanja bolezni, navajanja stopnje izgube teže, nedovoljenih zdravstvenih trditev ipd. Pogosto ne morejo zagotavljati oz. dokazati sledljivosti, predpisane kakovosti ali celo varnosti svojih proizvodov. Prav tako pogosto uporabljajo nepoštene poslovne prakse s katerimi potrošnike zavedejo v nakup dragih izdelkov dvomljive kakovosti. Potrošnikom odsvetujemo nakup prehranskega dopolnila »Keto Diet« neznanega ponudnika na spletni strani https://topteam-preland.com/ ,« pišejo (nelektorirano) pri inšpektoratu,Za prehransko dopolnilo 'Keto Diet' so navedene nedovoljene trditve, ki se nanašajo na količine izgube telesne mase. Nobenemu prehranskemu dopolnilu ni dovoljeno pripisovati količino izgubljene mase, zmanjšanja obsega pasu ipd. Vse osebe v oglasu so izmišljene (študentka, dr.). Pričevanja uporabnikov so prav tako izmišljena, saj prijava za komentiranje ni aktivna. Naziv in naslov proizvajalca oz. prodajalca prehranskega dopolnila ni znan.