Narejeno za vlogerje

Vloganje se je v zadnjih letih razvilo v eno pomembnih oblik sodobnega sporočanja in tudi pri nas je vedno bolj priljubljeno. Čeprav lahko dandanes vsakdo posname vlog (vlog ali videoblog je oblika spletnega videodnevnika oziroma bloga), pa vsak še zdaleč ni dober. Priljubljeni in cenjeni vlogerji, ki živijo od vloganja, v svoje delo vlagajo ogromno truda, znanja in časa, da posnamejo zanimiv, privlačen in gledljiv prispevek.In čeprav lahko vlog posnamemo z vsakim pametnim telefonom, je treba v opremo vložiti kakšen evro več, če želimo nekaj opravljati profesionalno. Dobri vlogerji veliko pozornosti namenijo dobri sliki in zvoku, kar dosežejo s kakovostnimi pametnimi telefoni ali, še bolje, digitalnimi kamerami. Številni proizvajalci so dojeli, da je to tržna niša, zato so začeli izdelovati vlogerske kamere, ki ponujajo boljšo sliko kot večina pametnih telefonov, hkrati pa so še dovolj kompaktne za enoročno uporabo.Lep primer je Sonyjeva prva namenska kamera ZV-1, ki si je že v premiernem letu takoj prislužila priznanje združenja EISA za najboljšo vlogersko kamero v sezoni 2020/21. Gre za digitalno kamero, ki temelji na legendarni seriji priznanih kompaktnih fotoaparatov RX-100.ZV-1 je ohranila najboljše (video) elemente različnih serij RX-100 in dobila nekaj vlogerskih dodatkov, kot so bolj prilagodljiv premični zaslon, večji snemalni gumb, boljši oprimek, lučka za snemanje, trojni mikrofon in nastavek za dodatno opremo. Potem pa je tu še »mrtva mačka«, kakor se v žargonu hudomušno reče tistemu muckastemu protivetrnemu filtru za mikrofon.Ker pa so sonyjevci hoteli narediti cenovno dostopnejšo kamero (RX-100 VII namreč stane 1200 evrov), so morali nekje rezati. Da bi dosegli ceno 800 evrov, so se poslovili elektronsko kukalo, ohišje iz magnezija, obroček za ostrenje in bliskavica, vdelali pa so cenejši zaslon, ki je neberljiv, če nosimo polaroidna očala.Med očitke bi lahko prišteli še optiko, ki ne upošteva dejstva, da vlogerji snemajo sami sebe, zaradi česar bi potrebovali bolj širokokotni objektiv, pa zastareli micro usb priključek in majceno baterijo. Zdržala naj bi 45 minut oziroma 260 posnetkov, a to je precej optimistično. Na srečo so rezervne baterije precej poceni (20 evrov original). Za vlogerje bi lahko poenostavili tudi zapleteni sistem menijev, ki se ga poleg vsega ne da upravljati prek dotikabilnega zaslona.A tudi brez brkljanja po nastavitvah je že samodejni način snemanja v resnici odličen za veliko večino uporabnikov, dodali pa so še nekaj vlogerskih dodatkov, kot sta boljše zamegljevanje ozadja in sposobnost, da se kamera samodejno osredotoči na kaj drugega kot na obraz. Tudi sicer je avtofokus pri ZV-1 odličen in super hiter, izkaže pa se tudi novi sistem mikrofonov.Kamera ima vhod za zunanji mikrofon, nima pa izhoda za slušalke. Kakor koli že, ZV-1 dela odlične posnetke v vseh mogočih ločljivostih (do 4K), tako da nadobudni vloger ali vlogerka ne moreta zgrešiti z nakupom.