Bili smo na dražbi finančne uprave, zbralo se je kar 250 ljudi (FOTO)

V Drgančevju v Novem mestu se je minulo soboto trlo ljudi. Bilo naj bi jih kakšnih 250, pravijo uradni viri. Razlog, za zbor, pa je bila javna dražba Finančne uprave RS (Furs).



Javnost je lahko izbirala med 55 predmeti in prav vsi so na koncu našli novega lastnika. Nekateri med njimi so domov odnesli celo več stvari, saj so iz Fursa sporočili, da si je 55 najdenih stvari razdelilo 39 različnih kupcev. Med ponujenimi stvarmi so bila večinoma kolesa, kar 47 jih je bilo, skuter, digitalni fotoaparati, tiskalnik, točna ura in avtomobilska platišča s pnevmatikami.



Tako veliko množico so privabile nizke izklicne cene. ​​Za kolesa so se začele pri 10 evrih, najdražja stvar pa je bila javnosti ponujena za 30 evrov. Vse stvari skupaj, po izklicnih cenah, so bile vredne 760 evrov, a ob takšnem navalu obiskovalcev je bilo jasno, da bodo končne precej višje. Iz Fursa so sporočili, da so iztržili 3975 evrov, kar je okoli petkratnik izklicne cene. Najdražje je bilo prodano gorsko kolo, čeprav je bil med ponujenimi izdelki tudi moped, a slabše ohranjen. Tako je rekorder po ceni dvokolesnik na pedale znamke BH Expert, novega lastnika pa je olajšal za 290 evrov.



Iz finančne uprave so sporočili, da je javna dražba potekala tekoče, brez zapletov, na dražbi pa se je za ponujene stvari potegovalo 120 dražiteljev.



Zbrane kupnine ne bodo ostale finančni upravi, ampak bodo okrepile državni proračun.