Na črni petek ni vse zlato, kar se sveti. Preverite, na kaj morate paziti

Nizke cene in 70-odstotni popusti v teh dneh ne bodo tako neobičajni, zato se raje osredotočite na spletnega trgovca in tam iščite sumljive znake.

Zveza potrošnikov Slovenije - cene v resnici niso nižje

Pa so v tem času cene tudi v resnici najnižje? Naši kolegi iz britanske potrošniške organizacije Which so ugotovili, da 60% cen, ki jih trgovci ponujajo v okviru razprodaj na Črni petek, ni najnižjih v celem letu. V približno polovici primerov so bile cene v okviru decembrskih spletnih razprodaj namreč še nižje.



Pravijo še: »Preverite tudi pri drugih trgovcih: naj vas ne zavede višina popusta, pomembna je cena.«



In: »Pomembno je, da za izdelek, ki ga imate v mislih, spremljate ceno vsaj nekaj tednov ali mesecev. Tako boste vedeli, ali je ponudba na Črni petek v resnici dobra. In to ne le pri enem trgovcu, ampak tudi pri konkurenci.

Tudi nekateri slovenski spletni trgovci ponujajo možnost najnižje cene. Če pri katerem drugem trgovcu `odkrijete´ še nižjo ceno, jo izenačijo. Uporabite spletne strani za primerjavo cen in gibanje cen v zadnjih mesecih.«



Preverite spletno stran in njeno domeno



Če kupujemo znotraj EU, smo nekoliko zaščiteni

Slovenci smo že kakšna dva tedna v novembru bombardirani s strani trgovcev – tokrat le na spletnih platformah zaradi epidemije – da prihaja črni petek. Tisti črni petek, ki je v Združenih državah Amerike, sila priljubljen in dan ko veliko Američanov kupuje dražje predmete kot so televizorji, hladilniki, mobiteli itd. Gre za zadnji petek v novembru, ko trgovci močno znižajo cene svoji ponudbi. Temu sledi še Cyber Monday ali spletni ponedeljek, ki je zgolj različica črnega petka.Tradicijo črnega petka je pred leti prevzela tudi Evropa, z njo Slovenija. In ja, trgovci že več tednov opozarjajo, da pripravljajo posebne popuste za črni petek. Ampak ne le na 27. november 2020, pač pa da bodo tu trajali ves teden ali še dlje. Hiter pogled na nekatere spletne trgovine nam da vedeti, da popusti res so naznanjeni, a ne tako kot v ZDA na primer 50 ali 60 % nižje cene za TV, jogi ali avto-radio. Pri nas se zdi, da se ti popusti vrtijo okoli 20 %.Zato ni odveč opozorilo Zveze potrošnikov Slovenije, kjer vodja odnosov z javnostmir pravi: »Ponudbe trgovcev pred in na črni petek ne spremljamo, zato konkretnih ponudb ne moremo komentirati. Smo pa zbrali nekaj koristnih nasvetov za potrošnike.« Te si lahko vsakdo pogleda na njihovi spletni strani, bistven poudarek pa je, da naj se res prepričamo, ali kupujemo toliko ugodneje za črni petek in pa, da je treba biti pazljiv pri trgovinah, ki so lahko prevara.Pri nacionalnem programu ozaveščanja Varni na internetu pa sploh opozarjajo na morebitne prevare na spletu v času črnega petka. »Pri spletnem nakupovanju si raje vzemimo čas in natančno preverimo spletno trgovino in samega trgovca, saj nas to lahko obvaruje pred kasnejšo finančno škodo. Pa ne zgolj zaradi nedostavljenega izdelka, ampak tudi zaradi zlorabe kreditne kartice. Žal ne obstaja en sam opozorilni znak, ki bi z gotovostjo kazal na spletno prevaro. Spletni uporabniki moramo poiskati čim več informacij in se naučiti brati med vrsticami. Vse lažne spletne trgovine so zasnovane po istem kopitu; izdelki priznanih blagovnih znamk so na voljo po izjemno nizkih cenah, dostava je brezplačna na vse konce sveta, vsi artikli so na zalogi, ni pa nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za trgovino. Uporabniki zato pred nakupom vselej preverite vse navedene kontaktne podatke, ali je na voljo podpora prek telefona, elektronske pošte ali je na strani zgolj kontaktni obrazec. Obvezno preverite podatke o domeni na strani https://whois.domaintools.com/, vse pogoje plačila, vračila in dostave.«Pri SI-Certu tudi poudarjajo: »Če na strani ne najdemo podatkov o trgovcu, npr. sedež podjetja, matična številka, je to prvi znak, ki ne vzbuja zaupanja. Kupci se moramo zavedati, da nakup pri slovenskem trgovcu oz. znotraj EU predstavlja varovalko, saj nas ščiti enotna evropska potrošniška zakonodaja. V primeru težav se lahko obrnemo na Tržni inšpektorat oz. Evropski potrošniški center, pri nakupih izven EU (največkrat gre za Kitajsko) pa smo brez pravic, prepuščeni dopisovanju s trgovcem. Seveda v primeru lažne spletne trgovine trgovec sploh ne obstaja, ampak smo nasedli le lepim slikam na spletni strani.«Pravijo tudi, da je treba biti pozoren pri dostavnih službah. »Na SI-CERT od marca prejemamo številne prijave zaradi zavajajočih elektronskih sporočil, ki zlorabljajo podobo in ime podjetij Pošta Slovenije in DHL. Goljufi pošiljajo lažna obvestila, da nas čaka paket, plačati moramo le še stroške dostave. Vendar nepremišljen klik na povezavo pelje na lažno spletno stran, kjer naj bi vpisali kreditno kartico. Posledično lahko goljuf pridobljene podatke zlorabi in kreditno kartico uporabi za nakupe na drugih spletnih mestih ter povzroči precejšnjo finančno škodo.«