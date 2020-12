Monitor za zagrizene igričarje

Takole je ukrivljen.

Za zahtevne stranke

V vsej svoji veličini, pardon, širini FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Močan računalnik

49 palcev meri odysseyeva diagonala.

Uporabnost?

Super ločljivost, super odzivnost in super osveževanje

Ko prvič zagledaš odysseya, te kar malo preseneti. Če je od spredaj in od daleč še videti kolikor toliko konvencionalno, pa čeprav ima noro široko razmerje stranic 32 : 9, ko se mu približaš, vidiš njegovo izrazito ukrivljenost.Zaslon z diagonalo 49 palcev oziroma slabih 125 cm je močno upognjen: njegov lok naj bi ponazarjal lok človeškega očesnega zrkla, s čimer naj bi bila prikazana slika čim bolj naravna. Je pa zato sam monitor toliko bolj vesoljski.Tudi njegove specifikacije so strašne: super visoka ločljivost 5120 krat 1440 točk, super visoko osveževanje slike s frekvenco 240 Hz (se pravi, 240-krat na sekundo), super nizek odzivni čas 1 ms, podpora tehnologiji za sinhronizacijo slike med grafično kartico in monitorjem G-Sync (Nvidia) in FreeSync 2 (AMD) in visoki dinamični razpon HDR, poleg tega pa ponuja super visoko svetilnost.Eksplozije v igrah, ki podpirajo HDR, znajo biti že skoraj boleče. Barve so lepe, kontrasti pa odlični, za kar se lahko zahvalimo tudi Samsungovi tehnologiji kvantnih pik, le črna seveda ni čisto črna. To ni OLED-monitor s pravo črnino, a ti še zdaleč ne ponujajo takšne odzivnosti, ki jo iščejo tisti zelo resni gamerji.Da človek v popolnosti izkoristi tako silen monitor, potrebuje silen računalnik oziroma silno grafično kartico, ki bo sposobna predvajati sliko v tako visoki in posebni ločljivosti, in to še s tako frekvenco osveževanja. Že za samo kartico bo treba odšteti okoli tisočaka (ali več ...), kaj šele za vse drugo.S svojo trenutno opremo sem dosegel najvišjo ločljivost 3840 krat 1080 točk, kar je bilo čisto zadovoljivo in je zapolnilo celoten zaslon. V istem času sem imel priložnost testirati tudi novi Sonyjev playstation 5, ki kljub podpori za 4K ločljivost (3840 x 2160) in napovedani podpori za 8K ni podpiral tako nenavadnega razmerja stranic, tako da je bila njegova slika postavljena v sredino oziroma levo ali desno, če sem uporabil več videovhodov hkrati.Seveda bodo odyssey G9 najbolj cenili trdojedrni igričarji z vrhunskimi računalniki. Najbolje se bo izkazal v dirkaških, letalskih ali vesoljskih simulacijah, pustolovščinah in strategijah pa tudi v streljačinah ni od muh, saj lahko sovražnika opaziš s perifernim vidom. Pri določenih žanrih, kot so prav streljačine, pa bo marsikdo pogrešal višjo sliko.Ker nanj lahko priklopimo do tri vire, to pomeni, da imamo lahko po tri slike v enem, kar zna tudi priti prav, še sploh v času videokonferenc in organizacije virtualnih dogodkov. Priznati pa je treba, da je odyssey G9, za katerega je treba odšteti poldrugega tisočaka, zelo specifičen monitor za ozek krog uporabnikov.