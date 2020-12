Kvantne pike v akciji

Kvantne pike

Samsung je eden tistih azijskih koncernov, ki izdelujejo vse: od šivanke do kombajna. Malce pretiravanja včasih ne škodi, a v resnici pod to južnokorejsko blagovno znamko spada zelo široka ponudba elektronskih izdelkov: od pametnih telefonov in tablic prek televizorjev do bele tehnike in klimatskih naprav. In povsod se trudi biti odličen, kar mu, roko na srce, tudi uspeva.Eno od takšnih področij je televizija, kjer je Samsung v samem vrhu tako po kakovosti kakor po številu prodanih sprejemnikov, pri čemer izdeluje tako tiste malo cenejše naprave kot največje in najdražje. Serija televizorjev Q80 predstavlja nekako srednji razred Samsungovih qled televizorjev, ki temeljijo na tehnologiji kvantnih pik (quantum dot).V nasprotju z LG-jevimi oled zasloni (LG prodaja panele vrsti drugih proizvajalcev), kjer posamezen piksel (organska dioda) oddaja lastno svetlobo, gre pri qledu za polprevodne nanokristale, ki oddajo svetlobo določene frekvence, ko jih od zadaj osvetlijo led diode. Qled zato ni sposoben prikazati tako črne barve kakor televizorji oled, ima pa večjo svetilnost in zelo velik dinamični razpon.Testni Q80T z diagonalo zaslona 163 cm (zaokroženo na 65 palcev) in ultra visoko ločljivostjo 4K (3840 krat 2160 točk) predvaja izjemno ostro in barvito sliko z odličnimi kontrasti in visoko svetilnostjo; to pomeni, da se ga da gledati tudi pri močnejši dnevni svetlobi.Le preveč direktno ne sme padati na zaslon, ker je precej odseven. Zaradi nizkih odzivnih časov in visoke frekvence osveževanja zaslona 120 Hz je odličen tudi za igranje videoiger; treba je le dodati, da se bo to do popolnosti dalo izkoristiti šele z novo generacijo videokonzol playstation 5 in xbox X.Tudi pri zvoku so se Samsungovi inženirji precej potrudili. Saj je res, da iz tako tankih televizorjev ne moreš izvleči nekih strašnih nizkih tonov, a zvočniški sistem se solidno izkaže. Na levi in desni zgornji strani televizorja so namreč skrili dodatne zvočnike, ki poskrbijo za široko (in visoko) zvočno sliko.Seveda pa zvočno res zaživi v povezavi z dobrim soundbarom (ali A/V-sprejemnikom in kompletom prostorskih zvočnikov), kakršen je Samsungov Q80R, ki pričara presenetljivo dobre prostorske učinke.Oblikovno Q80T ni nič presunljivega, je preprosto lepo oblikovan televizijski sprejemnik z zelo tankimi robovi okoli zaslona. Ker gre za qled tehnologijo, ki potrebuje osvetlitev od zadaj, ni silno tanek, a daleč od debelih lcd-televizorjev izpred kakih deset let. Zadaj se skriva pošten nabor priključkov; 4x hdmi, 2x usb, antenski priključki, ethernet vtičnica in optični avdioizhod (za priklop soundbara ali A/V-sprejemnika). Seveda ne manjkata niti bluetooth povezava, denimo z brezžičnimi slušalkami ali prenosnimi zvočniki, in wifi vmesnik za brezžično povezavo z internetom.In šele v povezavi s svetovnim spletom pametni teve res zaživi. Uporablja Samsungov operacijski sistem za televizorje tizen, ki ponuja dober nabor aplikacij za predvajanje in pretakanje videa, se pravi Netflix, Amazon prime video, Disney plus, Apple TV in Youtube, če jih naštejemo le nekaj. Uporabniški vmesnik je intuitiven, prva nastavitev nezapletena in hitra, meniji so seveda v slovenščini, daljinec pa je minimalističen in enostaven za uporabo.Najlepše pa je to, da je njegova cena v zadnjem času precej padla: pri Big Bangu ga prodajajo za 1500 evrov (prej je bila cena nastavljena na 1900 evrov), pri mimovrste.com pa ga v akciji črni petek ponujajo za 1300 evrov, kar je presneto dobra cena za televizijo takšnega ranga.