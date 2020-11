Kurite na drva? Preverili smo cene alarmov, ki vam lahko rešijo življenje

Za najosnovnejši model bo treba odšteti deset evrov in manj. FOTO: Zaslonski posnetek

Za model z desetletno življenjsko dobo in garancijo bo treba odšteti med 30 in 40 evrov. Na popustu še nekoliko manj.

Izpopolnjeni modeli, ki omogočajo povezavo s pametnim telefonov, stanejo čez sto evrov.

Hladna in sveža jutra so odprla kurilno sezono. Če imate doma peč na trda goriva, je detektor, javljalnik ali alarm (kot vam je ljubše) za merjenje ogljikovega monoksida naprava, ki vam lahko reši življenje. Je tudi zakonsko obvezna naprava, ki mora biti nameščena v vseh bivalnih prostorih, v katerih delujejo od zraka odvisne male kurilne naprave. Preverili smo njihove cene v spletnih trgovinah po Sloveniji.Cene detektorjev se gibljejo od nekaj čez deset evrov do sto evrov in več. Odvisno od tega, katere dodatne funkcije imajo. Po pregledu naprav, ki jih ponujajo spletni trgovci, vsi obljubljajo, da vas bo naprava z zvočnim signalom pravočasno opozorila na povišane koncentracije ogljikovega monoksida, a med njimi se vedno lahko najde kakšen nezanesljiv, ki svojo nalogo slabo opravi, zato se pred nakupom dobro posvetujte.Če želite, da vam naprava še to sezono detektira morebitno povišano koncentracijo ogljikovega monoksida v prostoru, kjer je nameščena, potem vam odsvetujemo nakup v kitajskih spletnih trgovinah. Drži, da bi jih morda kupili za nekaj evrov ceneje, a pošiljanje s Kitajske v teh negotovih razmerah, ko je delovanje držav zaradi pandemije nekoliko okrnjeno, lahko traja tudi do velike noči, ko se bomo od zime počasi že poslovili. Zato v primeru, ko zima že trka na vrata, raje podprimo domače trgovce in nabavimo preverjeno napravo.Ponudba na spletu je kar velika, cene detektorjev pa se spreminjajo glede na garancijo, vzdržljivost baterije, način montaže … Za najosnovnejši model bo treba odšteti nekaj več kot 10 evrov. Ob napravi obljubljajo, da gre za zanesljivo opozorilno napravo z optičnim senzorjem za hiter odzivni čas in z enoletno garancijo.Boljši modeli stanejo okoli 20 do 30 evrov več, torej med 30 in 40 evri, a je tudi življenjska doba baterije daljša od 5 do 10 let, odvisno od modela. Za okoli 40 evrov na spletu dobite detektor z 10 letno garancijo, optičnim prikazom funkcije delovanja, močnim zvočnim alarmom in opozorilnim zvočnim signalom, ko je baterija skoraj prazna.Za bolj izpopolnjene naprave, ki omogočajo povezavo s pametnim telefonom, bo treba odšteti tudi čez sto evrov. Med najdražjimi smo zasledili pametni model za 120 evrov. Gre za brezžični detektor dima s temperaturnim senzorjem in senzorjem z ogljikov monoksid. V primeru dima, hitrega porasta temperature ali nevarne stopnje ogljikovega monoksida detektor takoj sproži alarm.V slovenskem prostoru je med bolj priljubljenimi znamkami Kidde, cene modelov pa se gibljejo od nekaj čez 20 evrov do nekaj čez 50 evrov. Razlike v ceni pa so tudi med spletnimi trgovinami. Tako za isto ceno lahko v neki trgovini kupiti osnovni model, v drugi bolj izpopolnjenega. Zato ni odveč, če si pred nakupom pregledate ponudbo in že tako lahko nekoliko privarčujete.