Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je na svoji spletni strani objavila rezultate testov sredstev, ki naj bi ščitila pred komarji. Verjetno v teh času, ko nam dneve in noči greni večje število teh žuželk, mnoge zanima, kako učinkovita so pršila, zapestnice in eterična olja.Nekateri izdelki in preparati so se pri testih izkazali za izredno učinkovite, a ne toliko časa, kot obljubljajo proizvajalci. Spet drugi pa so po mnenju francoskih strokovnjakov popolnoma neučinkoviti. Več pa v spodnjem videu.