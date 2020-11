Kolega za peto generacijo

Gladka in barvita slika

V krogu so skrite kamere, razvite v sodelovanju s slovito nemško Leico.

Nadmočne kamere

Bil bi popoln, če bi imel še Googlove storitve.

Video in avdio

Življenje brez Googla

Tole je presneto dober telefon, čeprav je precej drag (1199 evrov). Najhitrejši procesor za androidne telefone doslej, ogromno pomnilnika, izvrsten dizajn, odličen zaslon in predvsem izjemne kamere, razvite v sodelovanju z nemško Leico.Huaweijevi procesorji so bili v preteklosti vedno za petami snapdragonom, s kirinom 9000 pa jim jih je uspelo prehiteti (ko je telefon v t. i. načinu delovanja, kakor so malce nerodno prevedli izraz performance mode). In da, 5G modem za mobilno omrežje pete generacije je vgrajen že v sam čip.V kombinaciji z odličnim 17,2-centimetrskim oled zaslonom so igričarski in videoužitki zagotovljeni. Huawei vztraja pri 90-herčnem osveževanju zaslona (Samsung prisega na še hitrejših 120 Hz), češ da gre za pravi kompromis med gladkostjo slike in porabo energije. Saj ne da bi se baterija s kapaciteto 4400 mAh hitro praznila.Poleg tega podpira še hitrejše polnjenje s kar 66 W, kar pomeni, da se v pol ure napolni za 87 odstotkov. Še brezžično polnjenje s 50 W je hitrejše od žičnega polnjenja pri številnih drugih telefonih.Potem pa so tu kamere. Posnetki, ki jih zmore narediti glavna, so vrhunski, pa naj gre za slike s širokokotnim (23 mm), ultra širokokotnim (18 mm) ali telefoto (125 mm, 5x optični zum) objektivom; vsi trije imajo avtofokus, pri ostrenju pa jim pomaga še poseben laserski senzor.Tudi prednja kamera dela odlične selfieje, pri čemer lahko izbiramo med tremi pogledi: širokim, 0,8x in 1x. Da o nori nočni fotografiji in vseh možnih programskih obdelavah slike niti ne govorim. Huaweiji serije P in mate so pač namenjeni za ljubitelje fotografije.Huaweijevi inženirji so delali tudi na videu in rezultati so preprosto odlični, poskrbeli pa so tudi za t. i. ustvarjalnik zgodb, pripomoček, ki nam pomaga narediti še bolj cinematične posnetke. Tudi zajemanje zvoka (pri snemanju videa) je nadgrajeno, pri čemer se zna mate 40 pro fokusirati in zumirati na snemani objekt, poleg tega pa lahko kot zunanji mikrofon uporabimo brezžične slušalke freebuds pro (ali katere druge).Hjah, ima pa mate 40 pro eno precejšnjo težavo: na njem še vedno ni Googlovih storitev in aplikacij, se pravi tudi Googlove trgovine z aplikacijami. Sodeč po prodajnih številkah večine slovenskih uporabnikov to niti ne moti, saj uporabljajo druge aplikacije ali pa se znajdejo kako drugače (že pri prvem nastavljanju novega telefona aplikacija phone clone s starega aparata prenese tako rekoč vse programčke – celo nekaj Googlovih). A vseeno ostane malce slab priokus, čeprav je to edina hiba mata 40 pro.