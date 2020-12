Ko odlično postane še boljše

Še čvrstejši basi

Kakovostni materiali poskrbijo za udobje.

Vrhunska reprodukcija

Brez zunanjih motenj

10 minut polnjenja zadostuje za pet ur poslušanja.

Ko sem prejel tele Sonyjeve slušalke, sem se vprašal, kaj sploh še lahko izboljšajo? Že prejšnji model WH-1000XM3 je bil vrhunski s svojim zvokom, aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice in udobnostjo. A hudirja, japonskim inženirjem je uspelo še izboljšati že tako odlične slušalke.Že prejšnji model WH-1000XM3 je imel izvrsten zvok na vseh frekvenčnih področjih, a tudi tukaj se je našlo še kaj za izpiliti. In res, basi so še bolj kontrolirani in bolje definirani, predvsem pa nikjer niso pretirani. Saj ne, da bi jih primanjkovalo, le toliko jih je, kolikor jih mora biti.Ljubitelji (pretiranih) gromkih basov lahko v Sonyjevi aplikaciji za slušalke nastavljajo določene frekvence in se igrajo z basovskimi nastavitvami, a kdor prisega na to, da je treba glasbo poslušati neobdelano in takšno, kot so si jo zamislili avtorji, bo z XM4 nadvse zadovoljen.A kakovost reprodukcije ni odvisna le od slušalk, ampak mora štimati vse po vrsti: posnetek, predvajalnik, prenos in slušalke/zvočnik. WH-1000XM4 so prvenstveno brezžične slušalke, kar je včasih pomenilo nekoliko manj kakovosten zvok. V teh časih to ni več problem, saj brezžična bluetooth povezava obvlada že več standardov zvoka, izmed katerih najbolj izstopa Sonyjev lastni LDAC, ki poskrbi za kakovost zvoka do 990 kbps, kar je trikrat več od običajne bluetooth povezave.No, avdiofili prisegajo na prenos zvoka po kablu, kar WH-1000XM4 tudi omogočajo. Res pa je, da tisti najbolj strastni avdiofili ne bi uporabljali niti aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice.In prav odstranjevanje hrupa (s kratico ANC) je drugi glavni adut Sonyjevih slušalk. Tudi tukaj so japonski inženirji naredili korak naprej, saj ANC deluje odlično, pri čemer lahko izbiramo različne načine oziroma jakosti izničevanja hrupa. Fino je tudi vklapljanje ambientalnega načina, ki v slušalko spusti zvok iz okolice, kadar z dlanjo prekrijemo levo slušalko. Predvajanje glasbe se ustavi, ko snamemo slušalke, baterija pri normalni jakosti zvoka zdrži okoli 30 ur, povežejo se lahko z dvema napravama, priložena je tudi ojačana torbica za transport. Polnijo se prek kabla usb c, pri čemer ni odveč omeniti, da deset minut polnjenja zadostuje za pet ur poslušanja. Pa še super udobne so.Človek se mora kar potruditi, da bi v teh slušalkah našel kakšno napako; dejansko jih je treba iskati že na silo. No, eno stvar je še mogoče izboljšati oziroma dodati: vodoodpornost. Potem pa je tu še cena, ki je trenutno še precej visoka: 380 evrov. A bliža se črni petek in konec leta, ko bodo trgovci zagotovo ponudili ugodnejše nakupe.