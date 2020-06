Kitajski izzivalec ipada pro

Konkurenca

7250-mAh baterija drži in drži.

Močno drobovje

Magnetna tipkovnica/ovitek in pisalo sta dobrodošla dodatna oprema. FOTO: Staš Ivanc

Dobra slika

Googla ni, a se da naložiti skoraj vse aplikacije, ki so v njegovi trgovini.

Močan procesor poskrbi za gladko delovanje.

Praktična sočasna uporaba več zaslonov/naprav

Elegantna oblika

Razbijanje zelenih pujsov z jeznimi ptiči je še vedno zabavno. FOTO: Staš Ivanc

Enostavnejše deljenje

Tipkovnica in pisalo

Tipkovnica se dobro obnese, prav tako predvajanje videa. Do youtuba dostopamo prek brskalnika. FOTO: Staš Ivanc

Googla še vedno ni

Matepada ne moti, da zapestje med čečkanjem počiva na zaslonu. FOTO: Staš Ivanc

Med tabličnimi računalniki že desetletje kraljuje Applov ipad. Jabolčne tablice so leta 2010 sprožile tablično revolucijo, podobno kot nekaj let prej iphone med pametnimi telefoni in ipod med prenosnimi predvajalniki glasbe. Kljub vsem očitkom o zaprtosti operacijskega sistema in strojne opreme so še vedno najboljša uporabniška izkušnja. In androidna konkurenca se mu kar ne more približati. Se bo podvig morda posrečil kitajskemu Huaweiju, ki je v zadnjih letih napovedal naskok tudi na trg tabličnih (in prenosnih) računalnikov?Vsake toliko časa v redakcijo Novic priroma kakšna Huaweijeva tablica, a vedno je šlo za manj zmogljive in cenejše, tokrat pa se je Huawei lotil zgornjega razreda, v katerem kraljuje Apple ipad pro. Huawei matepad pro (obstaja tudi običajna različica brez proja) se bo na trgu spopadel z 11-palčnim ipadom pro in 10,5-palčnim Samsungom galaxy tab S6, po zmogljivostih pa naj bi prekosil oba.Notri namreč tiktaka najmočnejši Huaweijev hišni procesor kirin 990, ki je v testih hitrejši tako od Applovega procesorja A12 Z in Qualcommovega snapdragona 855, opremljen pa je s 6 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, ki se jo da razširiti s spominsko kartico nm, s katero Huawei zdaj že nekaj let nadomešča kartico sd, ki pa je neprimerno bolj razširjena in posledično cenejša za najmanj polovico. Na hrbtni strani je 13 MP-kamera, s katero lahko naredimo bolj zasilne fotografije, spredaj pa za videoklice in odklepanje s prepoznavo obraza skrbi kamera z osmimi milijoni točk. Čitalnika prstnih odtisov presenetljivo ni, kar je škoda, saj bi pro tablica morala imeti varnejši način odklepanja, kot je vnos pina ali zajem obraza z le eno kamero brez dodatnih 3D-senzorjev.Medtem ko je Samsungov tab S6 opremljen z barvitim in kontrastnim amoled zaslonom, matepad pro še vztraja pri klasičnem od zadaj osvetljenem zaslonu iz tekočih kristalov. (No, isto počne tudi Apple, pa mu tega nihče kaj dosti ne zameri.) Slika je v bistvu odlična za IPS zaslon, škoda pa je, da ne podpira hitrejše frekvence osveževanja (denimo 120 Hz), ki bi bila pri tej tehnologiji zaslona cenejša in lažje dosegljiva kot pri zaslonih iz organskih diod (oled). Zaslon z razmerjem stranic 16 : 10 in z ločljivostjo 2560 krat 1600 pik je odličen za gledanje filmov in serij, pri tej velikosti zaslona (10,8 palca oziroma 27,4 cm) pa so enostavna tudi bolj poslovno-pisarniška opravila, kot so prebiranje dokumentov, odgovarjanje na elektronsko pošto ali pripravljanje preglednic in predstavitev.Sama tablica v širino meri 246 mm, visoka je 159 mm, debela pa 7,2 mm, kar je primerljivo s korejsko in ameriško konkurenco, le da je malce debelejša. Ima zelo prijetno ozke robove okoli zaslona pa tudi oblikovno je res lepa. Čeprav je notri zmogljiva baterija s kapaciteto 7250 mAh, ki zdrži dva dneva konkretne uporabe, če pa tablico uporabljamo le zvečer, pa še dlje, s svojimi 460 grami ni pretežka. Še pred nekaj leti so tablice v povprečju tehtale krepko čez pol kilograma. Baterija podpira 40-vatno polnjenje, a kaj ko je v škatli priložen standardni napajalnik z močjo 20 W. Če imamo primerno polnilno postajo, se bo matepad pro brezžično polnil s 15 W, obvlada pa tudi povratno brezžično polnjenje z močjo 7,5 W, se pravi, da lahko na njem polnimo brezžične slušalke, če te to podpirajo. S priloženim napajalnikom se matepad pro napolni v treh urah in pol, če pa imamo 40-vatnega, se baterija napolni v dobri poldrugi uri.Uporabniški vmesnik emui 10, ki temelji na mobilnem operacijskem sistemu android 10, omogoča hitro in enostavno povezovanje Huaweijevih naprav prek funkcije huawei share (podobno kot Applov airplay), še naprednejša pa je sočasna uporaba več zaslonov, ki jo je treba poiskati med bližnjicami (na seznamu, do katerega pridemo, ko potegnemo od zgornjega roba zaslona navzdol, bližnjica ni bila prednastavljena). Ko je povezava med tablico in telefonom vzpostavljena, lahko prek tablice nadzorujemo obe napravi (zaslon telefona vidimo na tablici). Tako lahko hitro prenašamo datoteke med napravama, poleg tega lahko prek tablice tipkamo na pametni telefon ali pa predvajamo glasbo s telefona na neprimerno boljših in glasnejših zvočnikih tablice. Zna biti praktično.Testni matepad pro je bil opremljen tudi z magnetno tipkovnico/ovitkom in s pisalom M-pencil, za katera je v prosti prodaji treba odšteti 129 in 89 evrov. Splača se pogledati, kaj ponujajo trgovci, saj je v času pisanja članka še potekala akcija enega od velikih verig trgovin s tehniko, v kateri je prvih dvajset kupcev matepada pro ob nakupu brezplačno prejelo tako tipkovnico kot pisalo. Tipkovnica je veliko bolj uporabna od tiste virtualne na zaslonu, tipka se hitro, tudi tipke se zadovoljivo pogreznejo. Ovitek omogoča dve postavitvi tablice, ki sta precej pokončni, kar je malo nerodno za višjerasle uporabnike. Delo s pisalom je enostavno, in čeprav tablica ne ponuja toliko namenskih aplikacij kot kakšna konkurenčna, se človek hitro navadi zapisovati beležke in risati po zaslonu, pri čemer je fino, da tablice ne moti dejstvo, da nam zapestje počiva na zaslonu. Pisalo se polni vedno, ko ga postavimo na zgornji rob tablice, zdržalo pa naj bi tja do devet ur uporabe.Kot že vrabci na strehah čivkajo, novejše Huaweijeve naprave zaradi spora z ZDA oziroma ameriške prepovedi sodelovanja z ameriškimi podjetji ne smejo uporabljati Googlovih aplikacij in storitev. Tako imamo na razpolago le Huaweijevo trgovino z aplikacijami appgallery, ki jo lahko nadgradimo z aplikacijama moreapps in apkpure, s pomočjo katerih na tablico nalagamo aplikacije, ki jih v Huaweijevi trgovini še ni. No, predstavniki kitajskega giganta v Sloveniji so poskrbeli za adaptacijo več deset slovenskih aplikacij, kmalu pa naj bi v appgallery prišle tudi prve bančne aplikacije. V bistvu je še najenostavneje uporabiti Huaweijevo aplikacijo phone clone, ki z obstoječega telefona ali tablice na novo napravo prenese skoraj vse aplikacije. Res pa je, da se te ne bodo samodejno posodabljale.Za konec še cena: za wifi verzijo matepada pro je treba v prosti prodaji odšteti 599 evrov, za tisto z mobilno povezavo pa 50 več. To je precej konkurenčna cena v primerjavi z Applovim ipadom pro (959 evrov za model z 11-palčnim zaslonom), ki ga tako očitno napada matepad pro. In ko/če bo enkrat spor z ZDA rešen, bo tole res nadmočna tablica.