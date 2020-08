Kdo bi kupil TikTok?

2 milijardi prenosov je že doživel TikTok.

Ameriški predsednikje prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim bo priljubljena videoaplikacija TikTok čez mesec in pol prepovedana v ZDA, če je medtem ne bo kupilo kakšno ameriško podjetje. Ukaz govori o tem, da »uporaba mobilnih aplikacij, razvitih in v lasti kitajskih podjetij, še naprej ogroža nacionalno varnost, zunanjo politiko in gospodarstvo ZDA«, pri čemer TikTok, ki je v lasti kitajske družbe ByteDance, predstavlja še posebno nevarno grožnjo.Aplikacija, s katero si ljudje izmenjujejo kratke videoposnetke, je sila priljubljena tudi v ZDA, kjer ima več kot sto milijonov uporabnikov, po svetu pa je zabeležila že dve milijardi prenosov na mobilne naprave. Zato je močno odmevala novica, da se za nakup zanima veliki Microsoft, še posebno v luči dejstva, da Microsoft prvenstveno ponuja operacijski sistem windows ter programsko opremo in storitve za podjetja in pisarniško delo, TikTok pa je najbolj priljubljen med mlajšo generacijo. Marsikdo ima pomisleke, ali bi bil nakup smiseln za Microsoft; med njimi je tudi njegov ustanovitelj, ki je potencialni nakup v višini 30 milijard dolarjev označil za zastrupljeni kelih.Microsoft je v preteklosti izvedel že več obetavnih (in dragih) projektov in nakupov, ki pa so se izkazali za popoln polom. Spomnimo se le (ali pa tudi ne) neuspelega mobilnega operacijskega sistema windows phone, nakupa mobilne enote finske Nokie, mobilnega predvajalnika glasbe zune, ki naj bi konkuriral Applovemu ipodu, ali pa mobilnega telefona kin za najstnike. Kakor koli že, če Američani v poldrugem mesecu ne bodo nabavili vsaj dela TikToka, bo ta kaj kmalu izginil iz njihovih trgovin z aplikacijami.