Katerim letos rojenim otrokom pripada turistični bon? Vsi odgovori tukaj

polnoletna oseba oziroma oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let, dobi bon v znesku 200 evrov – polnoletni upravičenec;

preostale osebe, ki ne izpolnjujejo starostnega pogoja, izpolnjujejo pa pogoj glede stalnega prebivališča, so upravičene do bona v znesku 50 evrov – mladoletni upravičenec.



Kaj pa otroci, rojeni po 13. marcu?

Vlada je z interventnim zakonom za pomoč slovenskemu gospodarstvu in turizmu odločila, da podeli Slovencem in Slovenkam turistične bone v vrednosti 200 ali 50 evrov.Te bi morali vsi že prejeti na svojo davčno kartico, za katero skrbi Finančna uprava RS (Furs). Naj spomnimo, kdo je upravičen do turističnega bona in kakšen pogoj mora izpolnjevati. To je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. marca 2020:Ob tem se nam je porodilo vprašanje, kaj velja za otroke, rojene na dan 13. marec 2020, ker so mladoletni, a še nimajo stalnega bivališča. Furs odgovarja: »Vsi otroci, rojeni na ta dan, naj bi imeli tudi stalno bivališče na ta dan, zato so upravičeni do bona. Otrok ima avtomatično stalno bivališče na dan rojstva, čeprav je mogoče kasneje vpisano bivališče v Centralni register prebivalstva.«Torej, starši, če bona niste dobili za svojega otroka, se obrnite na Furs.Tudi oni prejmejo bon? »Načeloma to drži,« pravijo pri Fursu. Vsakdo se lahko z vprašanjem ali dilemo obrne na klicni center na številko 08 200 1005 ali mail bon.info(at)gov.si.