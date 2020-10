Katere trgovine so odprte, katere zaprte

Kaj bo zaprto od sobote?



Minister Zdravko Počivalšek: »Z jutrišnjim dnem sta začasno prepovedani ponudba in prodaja blaga in storitev v nastanitvenih obratih, igralnicah, gostinskih dejavnostih, frizerskih in kozmetičnih dejavnostih, bazenih, kinematografih, kulturnih ustanovah, fitnesih, avtopralnicah in podobno.«

Kaj bo odprto od sobote?



Prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, lekarne in drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, bencinski servisi, banke, pošte …

Velika nakupovalna središča delno odprta

Približno četrtina trgovin v trgovskih središčih bo odprta.

Vrtni center Bauhaus na Kajuhovi v Ljubljani. FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Tehnične trgovine odprte

V četrtek zvečer je premiersporočil, da je vlada določila, da bodo od sobote, 24. oktober, zaprte vse nenujne dejavnosti za teden dni . To pomeni tudi zaprtje nekaterih trgovin. Minister za gospodarstvoje dan kasneje natančno naštel, kaj je lahko odprto in kaj ne.»Mercatorjeve trgovine ostajajo od ponedeljka do sobote odprte, zapirajo pa se najkasneje ob 20.45. V Spletni trgovini Mercator se lahko kupuje vse dni, dostava pa je mogoča tudi v nedeljo od 8. do 16. ure (za naročila, oddana najkasneje v soboto do 18. ure). Od ponedeljka do sobote so odprte tudi trgovine s tehničnim in z gradbenim materialom M Tehnika,« so nam povedali v Mercatorju. Dodali so še, da za trgovske centre v Mercatorjevi lasti velja, kot je navedeno v uredbi: »Ostajajo (tudi v trgovskih centrih) poleg živilskih in tehničnih trgovin odprte tudi drogerije in trgovine za male živali.«Vsa SES-ova nakupovalna središča (ALEJA Ljubljana Šiška, Citypark Ljubljana, Citycenter Celje, Europark Maribor in Center Interspar Vič) ostajajo odprta, obratovala pa bodo v omejenem obsegu in s prilagojenim delovnim časom.»Dejstvo je, da bo teh izjem, torej trgovin, ki bodo znotraj trgovskih centrov obratovale, precej (za zdaj je vlada med izjeme določila živilske trgovine, gradbeni in tehnični material, hrana za živali, kmetijske potrebščine),« so sporočili iz Spar European Shopping Centers (SES). Odpiralni čas pa je med 8. in 20. uro oziroma v Megamarketu Interspar med 8. in 20.30. V Cityparku bodo tako poleg omenjenega Interspara odprte tudi trgovine DM, Müller, Lekarna, trgovine za male živali in hišne ljubljenčke, pošta ter banka. Odprtih bo približno četrtina trgovin v nakupovalnem središču.iz m2 Centermanagement, d. o. o., ki vodi Supernove po Sloveniji, pa nam je dejala, da čakajo na več informacij od vlade in se bomo prilagodili v skladu z uradno uredbo. Če bo spremenjen delovni čas, bodo to objavili na spletni strani. Pred dnevi so sicer že spremenili delovni čas, in sicer: »Nakupovalni center Supernova Ljubljana Rudnik je do nadaljnjega odprt od ponedeljka do petka od 9. do 20. ure in ob sobotah od 8. do 20. ure.«Odprte ostajajo tudi živilske trgovine Lidl, Hofer, Eurospin. Vse z nekaj krajšim delovnim časom kot sicer. Lidl sporoča: »Naše kupce obveščamo, da smo zaradi trenutnih ukrepov prilagodili delovne čase nekaterih naših trgovin. Tako bodo vse Lidlove trgovine, ki imajo redni delovni čas do 21. ure ali dlje, od 23. oktobra do preklica poslovale do 20.30. Za razumevanje se zahvaljujemo.«Odprte ostajajo tudi tehnične trgovine, kot sta Merkur in Bauhaus. »Bauhaus centri bodo obratovali v običajnem urniku. Po navodilih Nijz bo maksimalno število kupcev, ki so lahko na enkrat v trgovini, omejeno po formuli: prodajna površina/20 kvadratnih metrov. Glede na izjemno velikost naših centrov to ne bo predstavljalo težave. Drugače pa je naša spletna trgovina odprta 24/7,« nam je povedal direktorSpomnimo, vse trgovine so ob nedeljah zaprte.