Ikea v Sloveniji: Žal vas moramo obvestiti ...

Edina stalnica v življenju so spremembe. Tako nas iz dneva v dan vedno znova nekaj preseneti in poskrbi, da nam ni dolgčas.Koronsko leto se je obrnilo in zdaj upamo, da bo 2021 na vseh področjih boljše. Toda na enem ne bo. Mnogi so v teh dneh, tednih in mesecih obrnili na slovensko Ikeo, da bi pridobili njen znameniti katalog v tiskani izdaji. Za tiste, ki tega ne poznajo, naj povemo, da je šlo za res debelo knjigo, za katero so te denimo prijatelji prosili, da jim prineseš kakšno, če si kdaj v živo obiskal Ikeo. A iz Ikee so zdaj sporočili: »Žal vas moramo obvestiti, da se je družba Ikea odločila, da po 70 letih ukine izdajo kataloga, v tiskani in tudi v elektronski različici.«Tiskani Ikejin katalog je prvič izšel leta 1951, v spletni pa 1998. Leta 2016 so katalog distribuirali v 200 milijonih izvodih, v 69 različicah, 32 jezikih in na več kot 50 trgih.Slovenska Ikea bi morala po prvotnih načrtih vrata prodajalne odpreti jeseni lani. A zgodila se je pandemija, iz pohištvenega trgovca pa so za slovenskenovice.si takrat potrdili, da bo odprtje v prvih mesecih leta 2021