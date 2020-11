Športna eleganca

Huawei watch GT 2 pro na izletu – v domači občini, seveda! FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Silna baterija

Športno sledenje

100+ različnih vadbenih načinov pozna GT 2 pro.

Kompromis

Pričakali smo še eno Huaweijevo uro in tudi ta nima zaporedne številke tri, čeprav bi lahko nosila že štirico. Po izrazito športnem modelu GT 2e sem zdaj na zapestje nataknil elegantni model pametne ure, ki sliši na ime watch GT 2 pro. Verjetno kitajski inženirji številko 3 hranijo za nekaj res drugačnega. A ne razumite narobe: huawei watch GT 2 pro je odlična ura. Ki pa ima svoje omejitve.Watch GT 2 pro je na voljo v dveh izvedenkah: klasični meglično sivi z usnjenim paščkom in športni črni s silikonskim, obe pa sta pri največjem spletnem trgovcu na voljo za cent manj kot 320 evrov. In zakaj dvig cene, če pa je modela GT 2e in GT 2 mogoče dobiti za 200 oziroma 250 evrov?Razlika je predvsem v premijskih materialih: ohišje je zdaj narejeno iz lahkega in trpežnega titana, številčnica je zaščitena s tako rekoč neuničljivim safirnim steklom, hrbtna stran, ki se dotika kože, pa je keramična. Posledično je ura z le 34 grami lažja od prejšnjih modelov, ki sta tehtala 43 in 41 gramov.Ena glavnih prednosti Huaweijevih pametnih ur je že od prvega modela GT dolgoživa baterija. In tudi GT 2 pro se odlično izkaže: baterija zdrži dva tedna brez polnjenja oziroma 30 ur z vključenim GPS-sprejemnikom. V praksi je to kakih deset dni z rednimi aktivnostmi na prostem.Ko pa je kriza, pet minut polnjenja pomeni deset ur uporabe. Novo je tudi brezžično polnjenje na polnilnih postajah ali pametnih telefonih, ki ponujajo povratno brezžično polnjenje.Že prejšnji model GT 2e je prinesel kopico novih športnih aktivnosti, vadbe in treningov, GT 2 pro pa ponuja več kot sto vadbenih načinov, med katerimi so novi podpora za smučanje, tek na smučeh, deskanje na snegu in golf. Način smučanja spremlja hitrost, razdaljo, višinsko razliko, naklon terena, raven kisika v krvi (SpO2), srčni utrip in še nekatere druge podatke, ki so koristni za analizo učinkovitosti.Ura nas tudi glasovno obvešča o aktivnosti, tako da med smučanjem ni treba gledati na zaslon. Seveda se to da tudi ugasniti, saj zna biti včasih precej moteče, ko se ura odloči podati analizo dosedanje vadbe. Golfisti bodo cenili posebni način za spremljanje golfa, ki analizira tempo in hitrost udarca ter rezultat grafično prikaže na zaslonu.Procesor je že preverjeni kirin A1, ki poskrbi za hitro odzivnost ure in majhno porabo baterije. Na uro lahko prenesemo okoli 500 mp3 posnetkov in jih poslušamo z brezžičnimi slušalkami (do 24 ur), poleg tega pa se lahko tudi oglašamo na klice.Res pa je, da je nabor aplikacij omejen in da ni trgovine z dodatnimi aplikacijami. A po drugi strani ima GT 2 pro vse, kar človek potrebuje. In še opazno cenejša je od najnovejših modelov konkurence.