Huawei, veliki zmagovalec koronadobe

Minimalni padec prodaje

P40 pro+ je najmočnejši pripadnik aktualne Huaweijeve fotografske serije telefonov P. FOTO: Staš Ivanc

Zahvala gre koronavirusu?

Za preboj na prvo mesto je zaslužna predsvem odlična prodaja na domačem trgu.

Nove razmere

55,8

milijona naprav je v drugem četrtletju prodal Huawei.

Kitajski telekomunikacijski gigant Huawei je kljub prepovedi sodelovanja z ameriškimi podjetji, katere najopaznejša posledica je odsotnost Googlovih aplikacij in storitev na njegovih novejših telefonih in drugih pametnih napravah, v drugem poslovnem četrtletju leta 2020 prodal več telefonov kot vsi drugi proizvajalci na svetu. Prvič v zadnjih devetih letih je prvo mesto med proizvajalci pametnih telefonov zasedel nekdo drug kakor Samsung in Apple.Po podatkih analitskih družb Canalys, Counterpoint in IDC je Huawei v drugem četrtletju prodal 55,8 milijona naprav, kar je pet odstotkov manj kot v istem obdobju lani, Samsung pa je prodal »le« 53,7 milijona pametnih telefonov, kar je kar 30-odstotni padec prodaje od drugega četrtletja lanskega leta.Za večino prodaje je zaslužen domači kitajski trg, ki predstavlja sedem desetin celotne Huaweijeve prodaje in kjer je ta celo rasla. Mednarodna prodaja v drugem četrtletju 2020 je padla za 27 odstotkov, za kar so delno odgovorne tudi ameriške omejitve oziroma prepoved sodelovanja.A če ne bi bilo pandemije covida-19, se veliki preboj ne bi zgodil, pravijo pri Canalysu. »Huawei je s polno močjo izkoristil ponovni zagon kitajskega gospodarstva za prodajo svojih telefonov,« so prepričani pri Canalysu.Samsung ima na Kitajskem zelo skromno prodajo, saj njegovi telefoni predstavljajo manj kot odstotek celotne prodaje, hkrati pa so njegovi glavni trgi, kot so Brazilija, Indija, ZDA in Evropa, doživeli močne udarce zaradi pandemije koronavirusa in posledične samoizolacije vsega družabnega in poslovnega življenja. Pri Counterpointu še dodajajo, da je Huaweiju šlo dobro na rastočih trgih, kot sta Rusija in Ukrajina.Toda analitiki opozarjajo, da se bodo razmere hitro začele spreminjati z oživljanjem gospodarstev zunaj Kitajske, tako da bo Huawei v naslednjih četrtletjih težko obdržal pridobljeno prednost. Ljudje zaradi dela od doma in šolanja na daljavo več denarja namenjajo za nakupe osebnih računalnikov, tablic in računalniških monitorjev in niso pripravljeni kupiti novega pametnega telefona, pravijo pri analitsko-raziskovalni družbi IDC. No, morda bodo razmere v Huaweijevo korist obrnili tudi njegovi novi prenosniki, s katerimi si želi odrezati kos pogače tudi na trgu osebnih računalnikov. Če je s serijo matebook X doslej ciljal le na zahtevnejše uporabnike, misli s serijo D zadovoljiti tudi bolj osnovne kupce srednjega razreda.Huawei je v globalni izjavi za javnost izpostavil svojo »izjemno odpornost« v času pandemije koronavirusa. »V obdobju doslej še nikoli videne upočasnitve svetovnega gospodarstva in novih izzivov smo še naprej rasli in krepili svoj vodilni položaj s ponudbo inovativnih izdelkov in uporabniške izkušnje,« so ponosno zapisali pri kitajskem velikanu.