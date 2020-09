Hišno oko je dobilo še glas

105 dB glasnosti zmore Netatmova zunanja kamera s sireno.

O Netatmu smo pred časom že pisali v Nedeljskih novicah. Gre za francosko firmo, ki je začela z vremenskimi postajami, nadaljevala s pametnimi kamerami, termostati in daljinsko upravljanimi ventili, ponuja pa tudi zunanje varnostne kamere. In zdaj je predstavila novo zunanjo kamero, ki je pravi pravcati alarm, saj so ji dodali še sireno.Netatmo smart outdoor camera je idealna za vse, ki želijo hitro in preprosto rešitev za varnost svojega doma. Namestitev je preprosta – kamero lahko postavimo kamor koli, kjer imamo električni priključek in wifi signal: treba je zvrtati le par lukenj v steno ali fasado, zvezati kable, slediti namestitvi prek pametnega telefona, in to je to. No, nosilec je še dobro izolirati s silikonskim kitom.Prednosti Netatmovih kamer sta notranja shramba in dejstvo, da ni treba plačevati naročnine za spletne oblačne storitve. Ko enkrat nastavimo (do štiri) snemalne cone, lahko spremljamo dogajanje prek mobilne aplikacije. Pa še eno fino lastnost ima: v temi deluje tudi kot zunanja luč, ki se aktivira ob gibanju. Aja, pa tudi ponoči vidi.Medtem ko so bile prve Netatmove zunanje kamere neme, so zdaj dobile tudi glas, natančneje sireno z glasnostjo 105 decibelov. Če kamera zazna vlomilca, se poleg luči sproži sirena, mi pa dobimo obvestilo, kaj se dogaja. Posnetki na spominski kartici se hranijo do enega leta oziroma se samodejno pobrišejo, ko začne zmanjkovati prostora. In cena? Pametna zunanja kamera stane 300 evrov, s sireno pa 350. Če vzamemo dve, cena znaša 540 oziroma 620 evrov. Poštnina je brezplačna, ob spletnem naročilu se nam dveletna garancija podaljša na tri leta.