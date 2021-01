Globalni in lokalni foto izbor

Fotografije morajo biti narejene s huaweijem ali honorjem.

Telefonski velikan Huawei v sodelovanju s priznano fotografsko družbo Leica že nekaj let razvija že prav neverjetno zmogljive fotofone, ki se lahko kosajo celo s klasičnimi digitalnimi zrcalno-refleksnimi fotoaparati. Zato ni čudno, da tudi letos organizira fotografski natečaj za profesionalce in amaterje Huawei Next Image 2020. Do petka, 31. julija 2020, lahko nadobudni fotografi najpozneje do 23.59 oddajo svoja dela v galeriji foruma Huawei, in sicer v eni od petih kategorij. Glavni pogoj pa je ta, da morajo biti fotografije narejene s pametnim telefonom huawei ali honor. Več je mogoče izvedeti na Huaweijevih spletnih straneh.Najboljše fotografije iz kategorij Blizu daleč, Lahko noč, Pozdravljeno, življenje, Obrazi in Pripovedovalec zgodb bo na globalni ravni izbirala strokovna žirija priznanih strokovnjakov, med katerimi je tudi, ki se je v zgodovino fotografije vpisal z ikonično Afganistansko deklico. Na globalni ravni so razpisane naslednje nagrade: fotograf leta (3 dobitniki) prejme 10.000 dolarjev (pred obdavčitvijo), telefon P40 pro in digitalno potrdilo o nagradi; zmagovalci kategorij (15 dobitnikov) prejmejo po tisoč dolarjev, telefon P40 pro in potrdilo, druga nagrada (50 dobitnikov) prinaša telefon in potrdilo, tretja (5 dobitnikov) pa prav tako telefon in digitalno potrdilo o nagradi.Izbirali se bodo tudi lokalni zmagovalci: dobitnik nagrade za najboljšo lokalno fotografijo bo prejel telefon P40, podelili pa bodo še štiri stative Huawei wireless. Lokalna žirija bo prijavljene fotografije ocenjevala od 1. do 15. avgusta.