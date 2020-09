Galaktični oh in sploh

Note 20 bo na voljo v treh lepih barvah.

Samsung poleti že tradicionalno predstavlja nove modele svoje serije velikih in superzmogljivih pametnih telefonov note, ki se jim v zadnjem času pridružuje tudi vedno več drugih pametnih naprav.Letos je tako pokazal dva modela tableta galaxy note 20, od katerih močnejši nosi ime ultra, tablici tab S7 in S7+, pametno uro watch 3, brezžične slušalke buds live in novo, izboljšano različico telefona s prepogljivim zaslonom Z fold 2. In sodeč po predstavitvah in tehničnih značilnostih gre za same super naprave.Note 20 in note 20 ultra sta, kot je to že v navadi, nadgradnji obstoječih premijskih telefonov serije S20, pri čemer ima note 20 skoraj enak nabor kamer kot S20+, note 20 ultra pa ima še bolj dodelano periskopsko telefoto kamero, ki ima nekaj manj pikslov kot tista na S20 ultra, a zato ponuja petkratno optično povečavo. Zanimivo pa je, da sta oba telefona brez četrtega zrkla, ki je bilo namenjeno globinskemu ostrenju oziroma učinku zamegljenega ozadja v portretnem načinu: oba imata »le« trooko glavno kamero.Dokler telefona ne bosta priromala na test na Novice, ne morem govoriti o njunih zmogljivostih, a gre za procesorsko in spominsko močni zverini, kar se tiče fotografije, pa sta zagotovo v samem vrhu, da že o pregovorno odličnih Samsungovih amoled zaslonih niti ne govorimo. Prenovili so tudi pisalo S pen, po katerem slovi serija note, in nadgradili aplikacijo opombe (notes), ki naj bi zdaj še bolje prepoznavala rokopis in ga pretvarjala v digitalno besedilo, hkrati pa je še bolje povezan z Microsoftovimi pisarniškimi programi.Pisalo S pen in Samsungova aplikacija opombe sta odslej na voljo tudi pri tabličnih računalnikih galaxy tab S7 in S7+, ki sta tako kot oba nota opremljena z amoled zaslonom z višjo hitrostjo osveževanja slike 120 Hz, s čimer sta tablici še primernejši za igranje strojno zahtevnih iger.Tab S7 ima konkretno velik 11-palčni zaslon, S7+ pa kar 12,4-palčnega, s čimer očitno želita konkurirati Applovemu ipadu pro, poskrbljeno pa je tudi za procesorsko moč, saj ju poganja Qualcommov superhitri procesor snapdragon 865+, v osnovni izvedbi pa sta opremljena s šestimi gigabajti delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe, ki se jo seveda da razširiti s sd spominskimi karticami. Mogoče si je omisliti tudi izboljšano fizično tipkovnico book cover in tablico nadgraditi z bluetooth miško.Samsungova pametna ura watch 3 je zdaj še elegantnejša in hkrati še športnejša, saj spremlja več kot 120 različnih vadb, poleg klasičnega merilnika srčnega utripa pa zna »izmeriti« tudi raven kisika v krvi (nasičenost/saturacija s kisikom, SpO2), v ZDA (in pozneje tudi drugod, pri nas pa najverjetneje ne) pa bo ura znala narediti tudi elektrokardiogram (EKG). Samsung se je pohvalil, da je ura watch 3 od ameriške zvezne agencije za zdravila FDA dobila odobritev za uporabo EKG na uri.Applova pametna ura ga ima že od četrte serije naprej, a pri nas ga naše zdravstvene oblasti še vedno niso odobrile. Tako Apple kot Samsung za uporabo EKG potrebujeta uradno potrditev države, v kateri je bila ura kupljena oziroma v kateri deluje.Brezžične slušalke galaxy buds live obljubljajo še boljši zvok, razvit v sodelovanju z znano avdio firmo AKG (ki je v Samsungovi lasti), s pomočjo vgrajenih mikrofonov pa naj bi še bolje odstranjevale hrup iz okolice. Njihova ergonomična oblika naj bi poskrbela za popolno prileganje vsakemu ušesu, zdržale pa naj bi do šest ur predvajanja glasbe. Baterija v polnilni škatlici pa naj bi poskrbela za še dodatnih 15 ur poslušanja.Kot je bilo pričakovati, je Samsung pokazal tudi novi pametni telefon s prepogljivim zaslonom, imenovan galaxy Z fold 2, ki naj bi odpravil težave, ki jih je imel prvi fold. To pomeni, da bo preklopni mehanizem močno izboljšan, na samem prepogljivem zaslonu pa naj bi bil pregib skoraj neopazen.Kaj dosti več sicer še ni znano, a po fotografijah sodeč bo imel podoben nabor kamer kot note 20 ultra, pa tudi procesorsko ne bo ravno podhranjen. Začetek prodaje za Z fold 2 še ni znan, preostale naprave pa bodo predvidoma na voljo že avgusta, pri čemer v predprodaji pri naročilu nota 20 ali nota 20 ultra prvim kupcem obljubljajo dodatno opremo.