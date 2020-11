Finski nizkocenovnik za nezahtevne uporabnike

Manj je več

Na zadnji strani so dve kameri in čitalnik prstnih odtisov.

Osnovna fotografija

Android one

Prenovljena Nokia, ki je zdaj v lasti nove družbe HMD Global, si je v zadnjih letih uspešno povrnila stari ugled. Prodajne številke sicer niso takšne kot v Nokijinih zlatih časih in po podatkih analitskih družb spet padajo, a njeni telefoni še vedno in znova veljajo za kakovostne in zanesljive, če ne ravno vrhunske.Vodstvo HMD Globala si je pač zamislilo, da bodo nokie napadale predvsem nižji in srednji razred. Kar je logično, saj je za preboj v zgornji razred treba ponuditi res odličen telefon, ki ima nekaj več.In tale nokia 2.4 je zelo osnoven pametni telefon, kar potrjuje tudi priporočena cena 119 evrov. A tudi takšni telefoni so se v zadnjih letih močno spremenili. Saj je res, da ima le 2 GB delovnega pomnilnika in 32 GB shrambe (a sprejme spominsko sd-kartico), a še nedavno tako poceni pametni telefoni niso imeli osemjedrnih procesorjev.Nokia 2.4 sicer ni blazno zmogljiva in hitra, a vse deluje, kot je treba, čeprav se kakšne aplikacije malce dlje odpirajo. Seveda bo pokleknil pred zahtevnejšimi igricami, ampak kdor bo kupil ta telefon, verjetno ne bo razmišljal o igrah. Včasih, ko je v ozadju odprtih več aplikacij, tudi malce »razmišlja«, ko je treba dati tiše ali glasneje.Tudi pri fotografiji ne smemo pričakovati čudežev. Glavni kameri s 13 MP in samodejnim ostrenjem pomaga še 2 MP globinska kamera. A če to sprejmemo in si fotografij ne ogledujemo na računalniškem ali televizijskem zaslonu z ultra visoko ločljivostjo, bodo povsem sprejemljive. Podnevi kar dobro uspejo, ko pa se svetlobne razmere slabšajo, hitro pade tudi kakovost posnetkov.Nokia 2.4 ima tudi nočni in portretni način, tako da se lahko človek celo malce poigra z različnimi nastavitvami. Video je klasični polni HD (1080p), 5 MP prednja kamera je bolj rudimentarna, a za kak selfie v dobri svetlobi bo čisto dovolj.Zelo dobrodošel je čitalnik prstnih odtisov na hrbtni strani, ki deluje dovolj hitro in zanesljivo. Še nedavno so bili tako poceni telefoni obsojeni na ročno vtipkavanje pina. Zaslon je pošteno velik (6,5 palca) z ločljivostjo 1600 krat 720 točk in presenetljivo barvit in kontrasten. Baterija brez težav zdrži dva dneva, ne pozna pa hitrega polnjenja: do konca se napolni v treh urah. Najboljša stvar novih nokij pa je skoraj čisti operacijski sistem android.Nokia 2.4 je del Googlovega programa android one, ki ji za najmanj dve leti zagotavlja najnovejše varnostne popravke in nadgradnje, kar je zelo dobro. Skratka, nokia 2.4 je krasen telefon za nezahtevne uporabnike, med katere pa zagotovo ne spadajo otroci, saj so prav oni najzahtevnejši uporabniki pametnih telefonov, ker nažigajo igrice, snemajo videe in jih urejajo ter uporabljajo raznorazna družabna omrežja, ki zahtevajo svoj procesorski davek.