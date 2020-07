Elegantni poslovnež

Priključkov ni ravno obilo (2x usb c, avdio izhod in klasična usb-vtičnica), a na srečo je v škatli priložena razdelilna postajica z dodatnimi izhodi. FOTOGRAFIJI: Staš Ivanc

Slovenska premiera

Nobel prenosnik

Baterija bo brez težav zdržala 12 ur brskanja po spletu ali gledanja videa.

Nobena skrivnost ni, da se Huawei od nekdaj zgleduje po Applu. Njegov ustanoviteljje v intervjujih že večkrat izkazal spoštovanje do velikega ameriškega rivala in njegovih naprav, še posebno pomenljivi pa so bili lanski posnetki Rena, kako na letališču iz prtljage jemlje Applov ipad, pa čeprav Huawei izdeluje tudi tablice.Tudi v Huaweijevem mobilnem operacijskem sistemu emui so nekatere stvari precej podobne iosovim, Kitajci pa so bili tudi med prvimi androidnimi proizvajalci pametnih telefonov, ki so sprejeli (applovsko) upravljanje telefona s potezami.Huawei je že pred leti začel delati na tem, da bi kupcem ponudil širši ekosistem izdelkov, in v njegovi ponudbi so se poleg pametnih telefonov vseh cenovnih razredov znašli še tablični računalniki, pametne ure, brezžične slušalke in zvočniki, v zadnjem času pa še prenosniki, ki s svojim minimalističnim in elegantnim videzom nedvomno želijo konkurirati Applovim macbookom.Ravno včeraj so prvi Huaweijevi matebooki končno prišli tudi v slovenske trgovine. Novi matebook X pro je na voljo le v »vesoljsko sivi« barvi, odlikujeta pa ga majhna teža (1,33 kg) in debelina 14,6 milimetra, kar je manj od zloženega Samsungovega telefona fold s prepogljivim zaslonom. No, matebook ima klasičen zaslon, ki po diagonali meri 13,9 palca (35,3 cm), ima pa nekoliko svojstveno ločljivost 3000 krat 2000 pik.Da vse dela, kot je treba, skrbijo Intelov procesor Core desete generacije z oznako i7, 16 GB delovnega pomnilnika in kar terabajt shrambe v obliki res hitrega SSD-diska, ki poskrbi za to, da je računalnik pripravljen za uporabo v le nekaj sekundah od pritiska na tipko za vklop, v kateri se, mimogrede, skriva tudi čitalnik prstnih odtisov.Matebook X pro je resen poslovni prenosnik z vzdržljivo baterijo, ki zdrži kakih dvanajst ur gledanja visokoresolucijskega videa ali pa dvanajst ur brskanja po spletu; torej bo brez težav opravljal naloge, za katere je namenjen. Ko se baterija prazni, traja dobri dve uri, da se napolni, kar je čisto solidno. A čeprav je notri Intelov procesor i7, to še ne pomeni, da gre za igričarsko mašinco, saj je grafična kartica Nvidia geforce MX250 kljub Nvidijinemu gamerskemu poreklu precej osnovna zadeva. Starejše igre bodo že v redu tekle, pri novejših in strojno zahtevnejših pa bo treba krepko znižati podrobnosti in učinke v nastavitvah, da ne bomo gledali diapozitivov. Pa tudi ventilator, ki že tako ali tako ni najtišji, se začne glasneje oglašati pod obremenitvijo.A dobro, to ni igričarski prenosnik, ampak poslovni, in pri tovrstnih opravilih se odlično izkaže, pa še malo elektrike porabi. Poleg baterije bi še posebno izpostavil zaslon, ki ima odlične barve in kontraste, pa tudi svetilnost, le zaradi steklene prevleke se svetloba še kako rada odbija od njega. In cena? Zasoljenih 2099 evrov.